Tunisie: Jeux de la Solidarité islamique/Natation - Médaille d'or pour Jamila Boulakbèche au 400 m nage libre

TUNIS — La nageuse Jamila Boulakbèche a offert mercredi à la Tunisie sa première médaille d'or des 6es Jeux de la Solidarité islamique qui se déroulent à Riyad, en remportant l'épreuve du 400 mètres nage libre.

La Tunisienne a réalisé un chrono de 4 min 19 sec 59 cent, battant par la même occasion le record de Tunisie.

Elle a devancé les Turques Ecem Donmez Ogretir, médaille d'argent en 4 min 20 sec 85 cent ; et Belis Sakar, médaille de bronze en 4 min 24 sec 95 cent.

Plus tôt dans l'après-midi, le nageur tunisien Yassine Ben Abbès a décroché la médaille d'argent après avoir pris la 2e place du 200 mètres dos, avec un temps de 2 min 01 sec 30 cent.

La Tunisie totalise ainsi 6 médailles à ces Jeux : 1 or, 2 argent et 3 bronze.

La délégation tunisienne participant aux Jeux de la Solidarité islamique de Riyad-2025 compte 41 athlètes engagés dans 12 disciplines.