Ethiopie: Le Grand barrage constitue un modèle remarquable de mobilisation efficace des ressources nationales selon une chercheuse

12 Novembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Grand Barrage de la Renaissance représente un modèle emblématique de mobilisation réussie des ressources nationales, a affirmé Marry Ghenna, chercheuse et consultante en coordination chez Development Reimagined.

Dans un entretien exclusif accordé à ENA, elle a souligné que le Grand barrage illustre parfaitement la capacité d'un pays à financer de grands projets de développement en s'appuyant sur ses propres moyens, un accomplissement d'autant plus remarquable que de nombreux pays africains peinent à accéder à des financements équitables et abordables.

« Le GERD démontre qu'un pays peut mobiliser efficacement ses ressources internes pour concrétiser ses ambitions », a-t-elle indiqué, en évoquant le rôle déterminant de la diaspora, des incitations fiscales ciblées et de mécanismes de financement innovants dans ce succès.

Entièrement financé par des contributions nationales, le barrage a bénéficié d'un large soutien populaire à travers des émissions d'obligations, des dons, des campagnes SMS et d'autres formes d'engagement communautaire.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon la chercheuse, cette participation citoyenne renforce la légitimité du financement national et favorise la transparence aussi bien dans le secteur public que privé.

Elle a ajouté que cette approche ne se limite pas à la collecte de fonds : elle contribue à consolider les mécanismes internes de financement du développement, à soutenir les priorités nationales et à renforcer la confiance publique dans les projets stratégiques tels que le Grand barrage.

Marry Ghenna a par ailleurs rappelé que de nombreux pays africains restent confrontés à des notations de crédit défavorables et à des conditions de prêt rigides, limitant leur capacité à accéder à des ressources financières à faible coût.

Le problème, selon elle, ne réside pas dans un endettement excessif, mais dans un accès inéquitable au financement abordable.

Elle a salué la création de l'Agence africaine de notation de crédit, estimant qu'elle constitue un pas important vers une évaluation plus juste des économies africaines.

Elle a également encouragé des décisions politiques fondées sur des données fiables, notant que le manque de statistiques précises freine souvent la mise en oeuvre de solutions concrètes.

De son côté, Lamine Baali, ambassadeur de la République sahraouie en Éthiopie, a plaidé pour des négociations collectives afin d'obtenir des conditions de financement plus équitables et plus souples auprès des créanciers internationaux.

« L'accès au financement du développement ou à l'endettement pour la croissance doit être facilité pour tous les États membres de l'Union africaine », a-t-il déclaré, appelant à une approche fondée sur l'égalité, la solidarité et la durabilité pour garantir un développement partagé et bénéfique à l'ensemble du continent.

Lire l'article original sur ENA.

Tagged:
Copyright © 2025 Ethiopian News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.