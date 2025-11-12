Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a affirmé que la qualité, la rapidité et l'innovation doivent demeurer au coeur du développement national et de la transformation industrielle de l'Éthiopie.

En visite à Debre Birhan, dans la zone de Shewa Nord, il a conduit une délégation dans plusieurs sites industriels majeurs, dont des usines d'assemblage de véhicules et des unités de production de verre et de bouteilles.

« Les entreprises que nous avons visitées contribuent de manière significative à l'économie nationale en réduisant les importations et en valorisant les ressources locales », a souligné Temesgen.

Parmi les sites visités figure BKG Phibela Industrial PLC, une société d'assemblage automobile qui maîtrise l'ensemble du processus de production, du soudage à la finition des véhicules.

Selon le message publié sur X, l'usine est capable de produire jusqu'à 12 véhicules par jour, et son nouvel atelier de peinture a permis de réduire considérablement les délais de traitement, passant de plusieurs jours à quelques heures.

Autre étape marquante : Dede Bottle Factory PLC, un producteur majeur de verre et de bouteilles, dont la capacité atteint 450 000 unités par jour.

L'usine s'approvisionne désormais à 86 % en matières premières locales et dessert de nombreux secteurs, notamment les boissons et la pharmacie.

Temesgen a souligné que ces avancées illustrent la montée en puissance du savoir-faire industriel éthiopien et la progression vers une autosuffisance manufacturière.

En plaçant la qualité, l'efficacité et l'innovation au centre de sa stratégie, l'Éthiopie, a-t-il conclu, peut non seulement renforcer sa compétitivité industrielle, mais aussi accélérer la réalisation de ses objectifs de développement durable