Addis-Abeba — Les élèves ont exprimé leur admiration pour les infrastructures développées à Addis-Abeba, en particulier celles destinées aux enfants, tout en mettant en avant la richesse et la diversité culturelle de l'Éthiopie.

Lors d'un entretien avec ENA, une chorale de lycéens de l'International Andinet School, qui s'était produite pour les célébrations du 80e anniversaire des Nations Unies à la CEA, a partagé sa vision du développement national, soulignant le patrimoine culturel éthiopien et les projets d'infrastructures majeurs, tout en évoquant les étapes essentielles pour le progrès futur.

Nathnael Yohanes a fait part de son enthousiasme pour la diversité culturelle et les efforts de modernisation. « L'Éthiopie est un pays d'une beauté incroyable », a-t-il affirmé, rappelant que chaque région possède ses particularités et que cette variété renforce l'identité nationale et l'unité.

Il a également mis en avant les résultats concrets des projets d'infrastructures, qui améliorent non seulement l'économie, mais aussi la qualité de vie quotidienne, avec des espaces adaptés aux enfants et aux jeunes.

Abyalat Tamrat a partagé un point de vue similaire, évoquant les paysages majestueux et la richesse culturelle du pays.

Elle a insisté sur l'importance de la paix comme fondement du développement et a appelé à privilégier l'amélioration des conditions de vie à l'intérieur du pays plutôt que l'émigration. « Nous possédons un immense potentiel qu'il nous faut exploiter », a-t-elle conclu avec conviction.

Bahran Daniel a mis l'accent sur l'impact des développements urbains sur la sécurité et le bien-être des familles et des enfants, soulignant que les récents progrès à Addis-Abeba offrent des environnements sûrs et conviviaux pour les jeunes.

Pour Kermai Yonas, l'unité et la coopération sont des priorités. Elle a insisté sur le rôle de l'éducation, notamment l'enseignement de la paix et de la résolution des conflits, comme moteur essentiel pour permettre aux jeunes d'apporter des changements positifs dans leurs communautés.

Ces témoignages reflètent l'optimisme et l'engagement de la jeunesse éthiopienne.

Conscients des défis à relever, ces élèves expriment avant tout un message de confiance, d'unité et d'espoir, en phase avec les efforts du pays pour promouvoir la paix, le développement, l'éducation et des infrastructures modernes au service de tous.