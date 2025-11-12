Addis-Abeba — S'exprimant à l'ouverture du troisième Forum de gouvernance de l'IGAD, tenu ce mercredi à Addis-Abeba sous le thème « Le rôle des institutions démocratiques nationales dans la promotion de la paix et de la sécurité », Bikila Hurisa a mis en avant les progrès réalisés par l'Éthiopie dans le domaine de la réforme institutionnelle et de la bonne gouvernance.

Selon lui, les réformes entreprises ces sept dernières années illustrent la volonté du pays d'asseoir des institutions solides, transparentes et responsables.

« Sous la direction du Premier ministre Abiy Ahmed, notre pays a entrepris des réformes d'envergure pour revitaliser les institutions publiques, élargir la participation démocratique, stimuler la croissance économique et restaurer la confiance des citoyens », a-t-il déclaré.

Il a également souligné les efforts continus du gouvernement pour ouvrir l'espace politique, moderniser la fonction publique, réformer les secteurs de la justice et de la sécurité, et lutter contre la corruption.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Ces initiatives, a-t-il précisé, visent à transformer des structures administratives auparavant fragmentées en systèmes cohérents capables de garantir une gouvernance efficace et inclusive.

Bikila Hurisa a mis en avant le programme national Medemer, un concept éthiopien de synergie et d'unité, comme un pilier essentiel du renouveau démocratique. Ce programme, selon lui, favorise la cohésion nationale et s'étend à tous les niveaux de gouvernance, du local au national.

Soulignant le contexte régional, le ministre a déclaré que la région de l'IGAD se trouve à un moment charnière, marqué à la fois par des défis persistants et par de nouvelles opportunités de coopération. « En approfondissant la collaboration entre nos institutions démocratiques, nous renforçons non seulement nos nations respectives, mais aussi la résilience collective de notre région », a-t-il affirmé.

Le Forum de gouvernance de l'IGAD, qui réunit responsables publics, experts, universitaires et praticiens, se veut une plateforme d'échange sur les expériences et les meilleures pratiques en matière de démocratie, de gouvernance, d'élections et de droits humains.

Pour sa part, le commandant Abebe Muluneh, directeur de la Division Paix et Sécurité de l'IGAD, a rappelé que la consolidation des institutions démocratiques est indispensable pour assurer la stabilité et la sécurité régionales.

L'ambassadeur Zerihun Abebe, directeur général des Affaires africaines au ministère éthiopien des Affaires étrangères, a pour sa part salué les efforts constants de l'Éthiopie dans la promotion de la bonne gouvernance, soulignant qu'elle demeure un levier essentiel pour la paix durable.

À travers ce forum, l'IGAD entend renforcer les mécanismes de prévention et de résolution des conflits, tout en appuyant les États membres dans leurs efforts pour promouvoir la démocratie, la stabilité et le développement durable dans la région.