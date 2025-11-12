Ile Maurice: Un appel national à la solidarité

Ce dimanche 16 novembre, le pays commémorera la Journée mondiale en mémoire des victimes de la route - une occasion de sensibiliser la population à la prévention des accidents et à l'importance du don de sang. Dans ce cadre, le ministère des Transports terrestres, en collaboration avec le ministère de l'Intégration sociale et des collectivités locales, lance une campagne nationale de don de sang dans plusieurs régions du pays, afin de venir en aide aux victimes gravement blessées lors d'accidents de la route.

La campagne a été officiellement inaugurée le lundi 10 novembre au Conseil municipal de Port-Louis, en présence du ministre des Transports terrestres Osman Mahomed, du ministre des Collectivités locales Ranjiv Woochit, et du maire de Port-Louis Aslam Adam Hosenally, entre autres responsables locaux.

«Donner l'exemple pour encourager les autres»

Lors de la cérémonie, Osman Mahomed a exprimé sa gratitude envers ses collègues et les autorités municipales pour leur engagement. «Je remercie toutes les équipes locales pour leur mobilisation en amont. Des sessions de don de sang sont prévues à travers le pays :nous commençons à Port-Louis, puis à Quatre-Bornes, Curepipe et enfin Triolet», a-t-il indiqué.

Le ministre a précisé que ses officiers et les employés municipaux ont déjà participé à l'opération en donnant leur sang, un geste qui, selon lui, «montre l'exemple et encourage la participation de tous». Il a également chargé son secrétaire de mobiliser les différents organismes relevant de son ministère - notamment la National Transport Authority (NTA), Metro Express Limited et la National Land Transport Authority (NLTA) - afin qu'ils contribuent eux aussi à cette campagne solidaire. «La principale cause de décès dans les accidents, c'est la perte de sang. Il est donc vital que chacun prenne conscience de cette réalité et agisse en conséquence», a-t-il rappelé.

Le ministre a remercié une nouvelle fois les autorités locales impliquées dans l'organisation de la collecte : «Je tiens à saluer les maires, les responsables locaux et toutes les équipes qui rendent ces collectes possibles», a-t-il ajouté.

Renforcer la solidarité nationale

De son côté, Ranjiv Woochit a lancé un appel à la population pour qu'elle participe massivement à cette opération de solidarité nationale. Il a également abordé la question sensible de la gestion des marchands ambulants, souvent source de problèmes de circulation et de sécurité routière. «Le gouvernement travaille avec ces marchands pour trouver des solutions durables, notamment en leur proposant des emplacements stratégiques afin de réduire les risques d'accidents», a-t-il expliqué.

Le ministre a précisé que des réunions interministérielles sont en cours pour concilier la régulation du commerce ambulant avec la nécessité de garantir la sécurité des usagers de la route.

«Ces activités doivent être encadrées. Il faut éviter toute situation d'anarchie qui pourrait accroître les risques d'accident. Il est également essentiel que les lieux soient nettoyés après usage, pour préserver la sécurité et la propreté», a-t-il ajouté.

Après Port-Louis, la campagne s'est poursuivie à Quatre-Bornes hier, puis à Curepipe et Triolet le 13 novembre. Chaque étape vise à mobiliser le maximum de citoyens, en particulier ceux qui ont été témoins ou victimes d'accidents, afin de renforcer l'esprit de solidarité nationale.

«La réduction des accidents passe avant tout par une conduite prudente et responsable, mais aussi par la capacité de chacun à sauver des vies grâce au don de sang», a rappelé Ranjiv Woochit.

Lutte contre la conduite dangereuse

Revenant sur la question de la sécurité routière, Osman Mahomed a fait part de ses inquiétudes concernant les accidents liés à l'alcool au volant, la vitesse excessive et les hit and run, qu'il qualifie de «principales causes de mortalité sur nos routes».

Il a annoncé que le système de points de pénalité pour les contrevenants est en phase finale de préparation, afin de sanctionner les récidivistes et rétablir la discipline parmi les conducteurs.

Entre janvier et le 31 octobre 2025, 2 873 personnes ont été arrêtées pour conduite en état d'ivresse et 764 pour conduite sous l'influence de drogues. Le ministre a enfin exhorté le public à signaler tout cas de conduite imprudente ou en état d'ébriété, afin de prévenir de nouvelles tragédies sur les routes.

Port-Louis donne le coup d'envoi

La campagne nationale de don de sang a été lancée le lundi 10 novembre à Port-Louis, en présence de responsables gouvernementaux, d'autorités locales et de représentants communautaires. L'objectif principal de l'opération est de sensibiliser la population à la sécurité routière et de renforcer la réserve de sang disponible pour les victimes d'accidents de la route. Au total, 34 personnes ont participé à cette première collecte. Les donneurs ont montré un engagement concret et une volonté d'apporter leur contribution à la cause. «Mo santi mwa fier kan mo donn mo disan zordi, parksi pa kone ki ler mo disan kapav sap enn lavi enn dimounn ki bien bizin», affirme un officier du ministère. La campagne s'est poursuivie hier à Quatre-Bornes avec l'objectif de mobiliser le maximum de citoyens et de souligner l'importance de la solidarité nationale dans les situations d'urgence.