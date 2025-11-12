Ile Maurice: Bhunjun Group et sa filiale Beta Oil prennent le contrôle d'Engen Mauritius

Le groupe Bhunjun, via sa filiale Beta Oil Terminal Ltd, a finalisé l'acquisition d'Engen Petroleum (Mauritius) Limited, après avoir obtenu le feu vert de la Competition Commission.

L'annonce est intervenue par voie de communiqué ce mercredi 12 novembre. Avec cette opération d'envergure, Beta Oil devient la première entreprise mauricienne à exploiter un réseau national de stations-service, ce qui qui était jusqu'ici dominé par des multinationales.

Avec cette transaction, Beta Oil entre dans le cercle fermé des grands distributeurs de carburant du pays aux côtés de Vivo Energy (Shell Licensee), TotalEnergies et Indian Oil Corporation. Le groupe Bhunjun prend le contrôle de 37 stations-service et de l'ensemble des infrastructures de distribution d'Engen à Maurice. Beta Oil va assurer la continuité totale des opérations. Tous les emplois, rémunérations et avantages ont été maintenus, et les contrats commerciaux existants demeurent inchangés. L'équipe de direction d'Engen Mauritius reste en place afin de garantir une transition fluide.

Pour Dinesh Kalikaparsad, directeur de Beta Oil Terminal Ltd, cette acquisition représente « une évolution majeure dans le secteur de la distribution pétrolière à Maurice ». « En tant qu'entreprise mauricienne, nous apportons une agilité décisionnelle nouvelle sur le marché. Les décisions se prennent ici, à Maurice, ce qui nous permet de répondre plus rapidement aux besoins des clients et des concessionnaires », explique-t-il. « Nous maintenons tous les emplois existants et investissons dès à présent dans l'innovation : paiement sans contact, modernisation de l'expérience client et partenariats stratégiques. »

De son côté, Veekram Bhunjun, CEO du Bhunjun Group, souligne la portée symbolique de cette transaction : « Après 50 ans d'activité, c'est une étape historique pour notre groupe et pour le pays. Nous prouvons que l'entrepreneuriat mauricien a atteint la maturité nécessaire pour rivaliser avec des opérateurs internationaux. C'est une fierté nationale et une responsabilité que nous prenons très au sérieux. »

Fort de 15 années d'expérience dans la logistique et la distribution pétrolière à l'international, Bhunjun Group franchit ainsi une nouvelle étape dans sa diversification. Fondé dans les années 1960, le conglomérat mauricien s'est imposé au fil des décennies comme un acteur clé de l'économie nationale, présent dans la construction (Bhunjun & Sons Ltd), le béton (Betonix Ltd), l'immobilier (Bhunjun Properties Ltd) et l'hôtellerie (Fine Holidays Ltd). Parmi ses réalisations phares figurent le Voile d'Or Hotel à Bel Ombre, le Sofitel Imperial à Flic-en-Flac et l'Université de Maurice.