Ile Maurice: Un coup de boost pour l'expérience client

Dans les établissements hôteliers, les employés observent au quotidien les effets de cette évolution. Pour certains, ces outils numériques facilitent la gestion des réservations et la promotion des offres. «Les plateformes de réservation en ligne nous apportent une grande visibilité, surtout auprès des voyageurs étrangers. Grâce à elles, notre hôtel accueille plus de clients pendant les week-ends et les vacances. Plusieurs d'entre eux découvrent notre établissement pour la première fois», explique Shirley, une responsable des réservations d'un hôtel du Nord.

Par ailleurs, ces plateformes encouragent davantage de Mauriciens à séjourner dans les hôtels du pays. «Beaucoup de clients réservent maintenant via des sites comme MariDeal ou Deals.mu, car ils peuvent comparer les prix et choisir selon leur budget. Cela nous aide à maintenir un bon taux d'occupation, même hors saison», indique Neha Appadu, réceptionniste dans un hôtel de la côte Ouest. Stéphane, habitué des séjours en hôtel, confirme que ces plateformes facilitent grandement la recherche d'offres attractives. Selon lui, elles permettent aux Mauriciens de comparer les prix, de profiter des promotions saisonnières et de découvrir des établissements qu'ils ne connaissaient pas auparavant.

Bissoon Mungroo, président de l'Association des Hôtels de Charme, soutient que les plateformes de réservation en ligne représentent une véritable vitrine pour les établissements hôteliers : « C'est totalement bénéfique pour les hôtels. Pour un petit ou un nouvel établissement, pénétrer le marché et faire connaître ses produits coûte cher. Grâce à ces plateformes, ils bénéficient d'une visibilité accrue, aussi bien auprès des touristes que des Mauriciens. Les avis en ligne contribuent aussi à leur réputation.»

Ces plateformes permettent de suivre les tendances de réservation, de prévoir la demande et d'ajuster les tarifs pour maximiser le taux d'occupation. Selon lui, ces outils constituent «une forme de marketing efficace et moins coûteuse», d'autant qu'ils permettent un suivi direct en cas de plainte ou de commentaire négatif. Ces plateformes permettent donc de suivre les préférences des clients et d'adapter les offres en conséquence, améliorant ainsi l'expérience client. «Les Mauriciens aussi les utilisent surtout pour réserver un weekend ou pendant les vacances scolaires», ajoute Bissoon Mungroo.

Un ancien manager d'un hôtel observe également que cette évolution a transformé les pratiques commerciales du secteur. «Avant, la majorité des réservations se faisait par téléphone ou directement à la réception. Aujourd'hui, presque tout passe par les plateformes en ligne. Cela demande une adaptation, mais cela a aussi permis aux hôtels de mieux planifier leurs ventes et d'atteindre des clients qui n'auraient peut-être pas pensé à venir sans ces offres», avance-t-il.