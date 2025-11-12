Ile Maurice: Christopher Colin transforme le métal en oeuvres d'art

12 Novembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Christopher Colin était l'invité de l'émission «Nou lar nou lamizik» sur l'express, où il a présenté son parcours et son travail unique autour du métal -- notamment une guitare qu'il a lui-même façonnée.

Artiste, sportif et fondateur du mouvement CALM (Cool à l'île Maurice), Christopher Colin transforme le métal en véritables oeuvres d'art. Ancien athlète médaillé aux Jeux des Îles, il unit aujourd'hui bien-être, créativité et partage à travers son collectif d'artistes.

Né pendant la période du Covid, CALM regroupe peintres, musiciens, sculpteurs et passionnés autour d'une philosophie simple : rester positif et promouvoir la culture mauricienne. Le collectif prépare actuellement sa prochaine exposition, «Émergence», prévue à Cascavelle du 26 novembre au 23 décembre 2025, qui réunira plus de 60 artistes issus de différents horizons.

