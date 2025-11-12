Ile Maurice: Christopher Colin transforme le métal en oeuvres d'art

Christopher Colin était l'invité de l'émission «Nou lar nou lamizik» sur l'express, où il a présenté son parcours et son travail unique autour du métal -- notamment une guitare qu'il a lui-même façonnée.

Artiste, sportif et fondateur du mouvement CALM (Cool à l'île Maurice), Christopher Colin transforme le métal en véritables oeuvres d'art. Ancien athlète médaillé aux Jeux des Îles, il unit aujourd'hui bien-être, créativité et partage à travers son collectif d'artistes.

Né pendant la période du Covid, CALM regroupe peintres, musiciens, sculpteurs et passionnés autour d'une philosophie simple : rester positif et promouvoir la culture mauricienne. Le collectif prépare actuellement sa prochaine exposition, «Émergence», prévue à Cascavelle du 26 novembre au 23 décembre 2025, qui réunira plus de 60 artistes issus de différents horizons.

