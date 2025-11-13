Afrique: Le Festival ZIFFA veut valoriser la diversité culturelle et cinématographique de la Casamance (initiateur)

Ziguinchor — Le festival ZIFFA (Ziguinchor International Film Festival & Animation), lancé mercredi à Ziguinchor, ambitionne de valoriser la diversité culturelle et renforcer la dynamique cinématographique et des arts visuels de la Casamance, a indiqué Yves Preira, président de l'association FOTTI Cultures.

L'événement, prévu sur trois jours, est initié par l'association FOTTI Cultures. Il comprend une compétition de courts et longs métrages ainsi qu'un festival du film d'animation, accompagnés d'ateliers de formation destinés aux jeunes.

Ces workshops portent notamment sur la réalisation de documentaire et de fiction, mais aussi sur la technique du stop-motion et le jeu d'acteurs.

"Le festival ZIFFA est né d'une réflexion mûrie visant à faire revivre la culture locale et à mettre en valeur le dynamisme culturel de Ziguinchor", a expliqué Yves Preira.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon M. Preira, le choix de Ziguinchor s'explique par le caractère multiculturel de la ville et son potentiel artistique encore sous-exploité.

"C'est une ville d'accueil et de diversité. À travers le festival ZIFFA, nous voulons contribuer au développement du plan culturel régional et encourager les industries culturelles et créatives en Casamance ", a-t-il souligné.

En marge des projections et des formations, le festival accorde une place importante à la photographie. Une exposition collective, dirigée par le photographe Boubacar Touré, réunit des artistes venus du Sénégal, de la Gambie et du Mali.

Pendant cinq jours, ces photographes vont sillonner la ville pour en capturer des images inédites, offrant " un autre regard sur Ziguinchor ".

Cette initiative vise, selon le président de FOTTI-Cultures, à "permettre aux habitants de redécouvrir leur ville et de se réapproprier leur patrimoine visuel et culturel ".

Elle ambitionne ainsi de faire rayonner la région de Ziguinchor à travers une programmation artistique panafricaine et internationale, tout en valorisant la diversité culturelle, la créativité des jeunes et le potentiel du Sud du Sénégal dans le domaine des industries culturelles et créatives.

Le festival ZIFFA se positionne comme le premier événement cinématographique d'envergure organisé en Casamance.