Burkina Faso: Le biodigesteur, un outil pour la santé et l'émancipation

Fini le ramassage de bois et la fumée nocive. Le biodigesteur transforme la bouse de vache en gaz de cuisson. Reportage à Ouagadougou.

Au Burkina Faso, dans le village d'Ipelsé, à une cinquantaine de kilomètres de Ouagadougou, la cuisine a longtemps été une corvée épuisante pour les femmes. Entre la recherche du bois, la fumée envahissante et les yeux irrités, la préparation de chaque repas était pour elles une source de fatigue et d'ennuis de santé.

C'était le quotidien d'Odile Guigma et de son ménage. Mais depuis l'arrivée du biodigesteur, une technologie qui transforme la bouse de vache en gaz de cuisson, les choses ont changé.

Le biodigesteur produit du méthane

Dans cette famille, cette machine s'est installée, offrant une alternative plus propre et contribuant à préserver la santé d'Odile Guigma et de ses enfants.

"Avant, nous utilisions les trois cailloux pour faire la cuisine, se rappelle Odile Guigma. Il fallait aller en brousse pour chercher le bois. Nous sommes à trois kilomètres de la brousse. Même moi, l'adulte, quand j'avais fini la cuisine, j'avais du mal à dormir la nuit, car mes yeux me faisaient mal à cause de la fumée."

Aujourd'hui, Odile cuisine autrement. Son foyer est alimenté par un biodigesteur installé dans sa cour. Une technologie qui transforme la bouse de vache en gaz de cuisson.

Pour comprendre comment fonctionne ce système, la DW a rencontré Jacques Lankoandé, technicien de la coopérative Nouna Biogaz, qui supervise l'installation et l'entretien des biodigesteurs. Il explique que "un biodigesteur de 6m³ qui prend trois bidons de 20 litres de bouse par jour, ce qui équivaut à 60 kg de bouse, et trois bidons de 20 litres d'eau, qui font 60 litres, que le ménage se charge de mélanger, chaque matin, puis de le laisser passer dans le digesteur qui va produire le méthane. Donc, chaque jour, il reçoit cette quantité pour avoir une nouvelle production de méthane et cette production permet au ménage d'utiliser sa cuisine pendant six à huit heures."

Davantage de temps libre

Au-delà de la technique, le biodigesteur a un impact social et économique. Il ne transforme pas seulement la cuisine : il modifie le quotidien des femmes, leur offrant du temps pour elles-mêmes et pour leur communauté.

C'est un constat partagé par Sylvie Yaméogo, représentante de l'Alliance pour le biodigesteur en Afrique de l'Ouest et du Centre. Selon elle, "c'est une technologie pour la promotion de la femme parce qu'elle lui permet non seulement de faciliter ses conditions de travail, mais d'avoir du temps pour elle, d'avoir aussi de l'espace pour s'affirmer au niveau social, en prenant plus d'engagements sur des actions qui peuvent aider les communautés à évoluer."

À Ipelsé, le biogaz transforme donc progressivement le quotidien des ménages. Pourtant, le coût de cette technologie demeure élevé.

Pour de nombreuses familles, l'accès au biodigesteur reste conditionné, en grande partie, au soutien d'ONG et de coopératives qui accompagnent financièrement les foyers intéressés.