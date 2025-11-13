Congo-Kinshasa: France - L'ex-chef rebelle congolais Roger Lumbala refuse de comparaître et se retire de la salle d'audience

Coup de théâtre au procès de l'ancien chef rebelle congolais Roger Lumbala. Le procès s'est ouvert ce mercredi matin, au Palais de justice de Paris. L'ex-dirigeant du Rassemblement congolais pour la démocratie nationale, le RCD-N, est jugé en vertu du principe de compétence universelle, pour des crimes contre l'humanité présumés commis dans l'est de la RDC, au début des années 2000. Mais à la surprise générale, Roger Lumbala a récusé ses avocats, alors que la défense, qui conteste la compétence de la justice française, n'avait pas encore obtenu de décision sur cette question de juridiction.

C'est un fait inhabituel, a reconnu le président de la Cour. Roger Lumbala n'a pas attendu la décision sur la compétence de la juridiction. Debout dans le box des accusés, l'ancien chef rebelle congolais s'est montré particulièrement combatif.

« Je considère la France comme incompétente pour me juger. Je considère la procédure inéquitable. Je récuse mes avocats », a-t-il déclaré. Et il ajoute : « Je refuse d'être représenté par un autre avocat. Je refuse de comparaître et je demande de me retirer de la salle d'audience et de ne plus y revenir ».

Silence dans la salle. Le président de la Cour a alors commis d'office Maître Hugues Vigier, déjà membre du collectif de défense. Mais l'avocat a décliné, expliquant ne pas voir quel rôle il pourrait jouer dans ces cas. « Je ne peux pas représenter un homme contre sa volonté ou en restant muet », a-t-il déclaré, évoquant un motif d'empêchement.

Le président de la Cour a refusé cette demande et l'a maintenu comme un avocat commis d'office.

Roger Lumbala a de nouveau pris la parole, cette fois avec plus de virulence : « La Cour est composée de français, les membres du jury, les avocats généraux, les greffiers. Je présente un seul avocat congolais et vous le refusez ». Et il va encore plus loin : « Vous n'avez jamais été au Congo, vous n'avez pas mené d'enquête en RDC. Vous me jugez de quoi ? Faites la justice comme vous le souhaitez, condamnez-moi comme vous le souhaitez, mais je ne veux pas participer à cette parodie de justice ».

Roger Mbala a finalement annoncé qu'il ne se présentera plus à l'audience. L'audience a été suspendue et elle reprendra ce jeudi 13 novembre au palais de justice de Paris.