Tunisie: Jeux de la Solidarité islamique /Karaté - Médaille d'or pour Isra Ben Taïeb (+68kg)

12 Novembre 2025
Tunis Afrique Presse (Tunis)
Par S-Sbm

TUNIS — La Tunisienne Isra Ben Taïeb a remporté mercredi la médaille d'or des +68 kg dans les épreuves de karaté des 6es Jeux de la Solidarité islamique qui se déroulent à Riyad, en battant en finale la Turque Zeyna Gaballa.

Plus tôt dans l'après-midi, la karatéka Wafa Mahjoub avait pour sa part remporté la médaille d'argent des -61kg.

La nageuse Jamila Boulakbèche a également décroché ce mercredi la médaille d'or du 400 m nage libre, tandis que Yassine Ben Abbès s'est attribué la médaille d'argent du 200 m dos.

La Tunisie totalise ainsi 8 médailles à ces Jeux : 2 or, 3 argent et 3 bronze.

La délégation tunisienne participant aux Jeux de la Solidarité islamique de Riyad-2025 compte 41 athlètes engagés dans 12 disciplines.

