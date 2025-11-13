Ile Maurice: Brian Ah-Chuen - «Nous visons à devenir une référence auprès des clients internationaux désormais»

L'ABC Banking Corporation célébrait ses quinze ans d'existence le 7 novembre. Retour sur cette success story, des débuts modestes à son récent rebranding, avec son directeur général.

Pouvez-vous retracer le parcours d'ABC Banking ?

Nous avons commencé en 1997 - la compagnie s'appelait alors ABC Finance and Leasing Ltd -, et nous étions spécialisés dans le leasing. Cette première étape nous a permis de bien comprendre les besoins des particuliers et des entreprises, et de nous bâtir une solide expertise dans les services financiers. Puis, en 2010, nous avons décroché notre licence bancaire et nous sommes devenus ABC Banking Corporation Ltd. Ce changement a marqué notre entrée dans le secteur bancaire avec une ambition claire : proposer une offre complète et innovante.

En 2016, ABC Banking a fait son entrée sur le Development and Enterprise Market (DEM) de la Bourse de Maurice. Ce qui a renforcé notre engagement pour la transparence et la bonne gouvernance. Notre croissance a continué, puisque, en 2017, nous avons ouvert un bureau à Hong Kong, devenant la première banque mauricienne à s'installer en Chine. En 2021, l'ouverture d'un bureau à Dubaï a consolidé notre rôle de facilitateur entre l'Asie et l'Afrique.

Entre-temps, en 2018, à Maurice, nous avons lancé notre département de banque privée, pour répondre aux attentes d'une clientèle locale et internationale qui cherchait des solutions vraiment sur-mesure. Aujourd'hui, ABC Banking, c'est quatre grands axes: Personal Banking, Corporate Banking, Private Banking et Global Banking. Nous gérons un portefeuille de dépôts et de crédits significatif, reflet de la confiance que nous accordent nos clients et partenaires.

Quelles évolutions souhaitez-vous rendre visibles à travers votre rebranding, et quels éléments essentiels de votre identité demeurent ?

Nous souhaitons avant tout affirmer notre ambition de positionner ABC Banking sur un segment «premium», tout en renforçant notre engagement envers l'excellence du service client. La nouvelle identité visuelle incarne à la fois notre héritage et notre vision d'avenir. Le nouveau logo, composé d'un nœud chinois et d'un diamant central, s'inspire de nos racines et symbolise la continuité avec notre histoire.

Le diamant illustre la place centrale de nos clients. Ce rebranding traduit aussi notre volonté d'être plus agiles et innovants. Nous mettons l'accent sur une approche personnalisée, sur-mesure, qui vise à accompagner nos clients dans la réalisation de leurs aspirations, comme le reflète notre nouvelle promesse de marque : «Transform your aspirations into prosperity». Toutefois, certains fondamentaux demeurent. Notre attachement à la proximité, à l'écoute et à la confiance reste au cœur de notre démarche.

La personnalisation du service, la solidité de notre stratégie et la fidélité à nos valeurs fondatrices continuent de guider chacune de nos actions. Ce rebranding est donc à la fois une évolution et une continuité, fidèle à l'esprit d'ABC Banking depuis sa création.

Comment se déclinent les nouveaux axes d'opération ?

Notre nouvelle identité s'accompagne d'une structuration claire de nos activités autour de quatre axes majeurs répondant à des besoins spécifiques de notre clientèle. Le Personal Banking s'adresse aux particuliers à Maurice, avec une offre complète de produits et services bancaires adaptés à chaque étape de la vie. Nous privilégions une approche personnalisée, centrée sur l'écoute et la proximité, afin d'accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets personnels.

Le Corporate Banking vise, lui, à soutenir les entreprises, des PME aux grands groupes, en leur proposant des solutions de financement, de gestion de trésorerie et d'accompagnement dans leur développement local et international. La banque veut être un partenaire de confiance, capable d'anticiper les besoins des acteurs économiques et de leur offrir des solutions sur-mesure. Notre segment Private Banking s'adresse à une clientèle locale et internationale à la recherche de solutions de gestion de patrimoine sophistiquées et personnalisées.

Nous mettons l'accent sur la confidentialité, l'expertise et l'excellence du service, afin d'accompagner nos clients dans la valorisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine. Nos services Global Banking incarnent notre ouverture à l'international, avec une présence à Hong Kong et à Dubaï. Ces axes nous permettent de connecter l'Afrique, l'Asie et d'autres marchés stratégiques, en facilitant les opérations transfrontalières, le Trade Finance et l'accompagnement des investisseurs internationaux.

En ce qui concerne l'expérience client, quel souvenir précis souhaitez-vous que ce dernier emporte ?

Celui d'une expérience personnalisée où l'écoute, la proximité et la confiance sont au cœur de la relation. Nous nous efforçons de comprendre les aspirations de chacun, afin de proposer des solutions sur mesure, adaptées à chaque projet de vie, qu'il soit personnel ou professionnel. Un détail qui incarne cette expérience client est notre capacité à anticiper les besoins de nos clients et à leur offrir un accompagnement proactif, que ce soit dans la gestion de leur patrimoine, le financement de leurs ambitions ou la concrétisation de leurs projets.

Nous mettons un point d'honneur à instaurer une relation durable, basée sur la confiance et la transparence. L'attention portée à chaque détail, l'écoute active et notre agilité font, selon nous, toute la différence et laissent une empreinte positive et durable dans l'esprit de nos clients.

Qu'avez-vous appris ailleurs que vous avez implémenté ici ?

À Hong Kong, nous avons été inspirés par la rapidité d'exécution, la digitalisation avancée des services bancaires et l'importance accordée à la sécurité des transactions. Nous avons ainsi accéléré la transformation digitale de nos opérations à Maurice, en proposant des solutions bancaires en ligne plus intuitives et sécurisées comme l'application pour l'ouverture de comptes en ligne et les signatures électroniques que nous avons lancées ces dernières années.

À Dubaï, nous avons été marqués par l'excellence du service client et la personnalisation de l'accompagnement, même pour une clientèle internationale très exigeante. Nous avons donc renforcé notre approche sur-mesure à Maurice. Enfin, ces expériences à l'étranger nous ont confortés dans l'importance de l'agilité et de l'ouverture sur le monde, deux valeurs que nous avons pleinement intégrées dans notre culture d'entreprise à Maurice.

Sur le volet technologie et conformité, quels sont les chantiers prioritaires qui auront un impact direct pour vos clients ?

La transformation digitale et la conformité réglementaire sont au cœur de notre stratégie de développement, car elles conditionnent la confiance et la qualité de l'expérience client. En matière de sécurité, nous investissons continuellement dans des solutions de cybersécurité de pointe pour protéger les données et les transactions de nos clients. La protection des données personnelles est une priorité absolue, avec la mise en place de protocoles stricts et d'outils de surveillance avancés.

Sur le plan des parcours digitaux, nous poursuivons l'amélioration de nos plateformes en ligne et mobiles afin d'offrir une expérience fluide, intuitive et accessible à tout moment. L'objectif est de permettre à nos clients d'effectuer leurs opérations bancaires en toute simplicité, tout en bénéficiant d'un accompagnement personnalisé.

Le devoir de conseil fait également partie de nos engagements majeurs. Nous renforçons la formation de nos équipes pour garantir un accompagnement sur-mesure, conforme aux exigences réglementaires et adapté aux besoins spécifiques de chaque client. Enfin, nous restons attentifs à l'évolution des normes internationales et locales, afin d'anticiper les changements et d'assurer une conformité totale dans toutes nos opérations.

Racontez-nous une décision du quotidien où une valeur a vraiment tranché, et ce que cela a changé ?

Ce secteur offre de nombreuses opportunités qui apparaissent régulièrement; il convient d'aborder la possibilité de gains avec prudence et discernement. En tant que Managing Director, j'ai pu observer que les situations trop attrayantes cachent souvent des risques, qu'il s'agisse de placements financiers, de partenariats commerciaux ou de propositions de nouveaux produits. Par exemple, il nous arrive de recevoir des offres d'investissement promettant des rendements élevés en très peu de temps.

Il apparaît fréquemment que ces offres ne respectent pas les standards internationaux ou présentent des zones d'ombre en matière de conformité. C'est pourquoi il est primordial de garder la tête froide, d'évaluer chaque opportunité avec discernement et d'adopter une démarche fondée sur l'intégrité et le respect des réglementations en vigueur. À titre d'illustration, lors de la sélection de partenaires externes pour des projets innovants, nous avons mis en place un processus de vérification rigoureux : contrôle du respect des normes anti-blanchiment (AML), audit des pratiques internes et validation du parcours de conformité.

Cette vigilance nous a permis d'éviter des collaborations avec des entités dont les valeurs ou les pratiques n'étaient pas alignées avec celles de notre banque. Enfin, à travers notre politique interne, nous encourageons nos collaborateurs à signaler toute situation douteuse et à privilégier la transparence. Ces choix quotidiens, parfois difficiles, ont renforcé notre réputation depuis nos débuts et la solidité de nos relations avec nos clients et partenaires. En résumé, la prudence, la conformité et l'indépendance de jugement sont des valeurs qui guident chacune de nos décisions et contribuent à la pérennité de notre institution bancaire.

Comment visualisez-vous ABC Banking dans cinq ans, et quelle idée directrice guidera cette trajectoire ?

Cette année, des efforts ont été déployés pour définir la vision, la stratégie et la direction de la banque à l'horizon 2030, avec des objectifs précis, dont le développement de l'image de marque, ce qui a motivé le rebranding. À Maurice, notre institution est désormais perçue comme une banque de premier plan et vise à devenir une référence auprès des clients internationaux. J'aimerais pouvoir accélérer la transition vers le numérique afin que les clients puissent effectuer leurs transactions à toute heure et depuis n'importe quel endroit du monde.

L'objectif est également l'efficience opérationnelle avec l'automatisation des tâches, et des processus comme l'ouverture de compte et de traitement des transactions par le biais de l'intelligence artificielle. Le but étant de permettre ainsi aux conseillers clientèle, relationship managers, de prioriser l'interaction directe et la relation avec les clients pour proposer des offres sur mesure, adaptées et personnalisées. Une des valeurs directrices est la transparence, dans le but d'entretenir des relations honnêtes avec les partenaires et les clients.

Par exemple, nos conseillers informent toujours les clients des risques liés à certains produits ou services, même si cela signifie refuser une vente. L'ambition est d'améliorer l'expérience bancaire de nos clients et d'accroître leur satisfaction, que ce soit pour des besoins personnels ou professionnels.