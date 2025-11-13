Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 13 novembre 2025

revue de presse

Algérie : L’écrivain Boualem Sansal gracié

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal, au cœur d’une grave crise diplomatique entre Alger et Paris, a été gracié par le président algérien et devrait transférer en Allemagne. Une libération rendue possible suite à la demande faite par l’Allemagne.

L’écrivain franco-algérien Boualem Sansal a été gracié ce mercredi 12 novembre2025 par le président Abdelmadjid Tebboune, a appris APA.

Le président Abdelmadjid Tebboune « a répondu favorablement » à une demande de son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier, « concernant l’octroi d’une grâce en faveur de Boualem Sansal », indique mercredi un communiqué officiel publié à Alger. (Source Apanews)

Un traitement à dose unique contre le paludisme mis au point au Gabon

C’est une avancée scientifique majeure venue tout droit du Gabon dans la lutte contre le paludisme.

Des chercheurs du Centre de recherche médicale de Lambaréné (CERMEL) ont mis au point un traitement à dose unique contre le paludisme, combinant une artémisinine et trois autres médicaments déjà disponibles sur le marché.

Entre mai 2024 et octobre dernier, le Docteur Ghyslain Mombo-Ngoma et son équipe ont traité plus de 1 000 patients atteints de paludisme, dont la moitié étaient des enfants de moins de dix ans. (Source Africanews)

Le Bénin crée un troisième parc national pour renforcer sa stratégie verte

Au Bénin, les forêts des Monts Kouffè et de Wari Maro dans le nord et le centre du pays deviennent un parc national, un pas décisif pour la préservation de la biodiversité

Le Bénin vient d’étendre son réseau d’aires protégées avec la création d’un nouveau parc national, fruit de la fusion des forêts classées des Monts Kouffè et de Wari Maro. La décision a été prise lors du Conseil des ministres de ce mercredi 12 novembre 2025, sous la présidence de Patrice Talon, marquant une étape clé dans la politique nationale de conservation de la biodiversité. (Source Afrik.com)

Au Soudan du Sud, Salva Kiir limoge brusquement son vice-président et successeur probable Benjamin Bol Morel

Mercredi 12 novembre, le président du Soudan du Sud Salva Kiir a brusquement limogé son vice-président Benjamin Bol Mel, considéré comme son successeur probable, dans un contexte de tensions politiques croissantes dans le pays.

Le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, a limogé mercredi 12 novembre son vice-président Benjamin Bol Mel, jusque-là considéré comme son successeur le plus probable après une ascension politique fulgurante. "Moi, Salva Kiir (...) relève par la présente Son Excellence Benjamin Bol Mel de ses fonctions de vice-président chargé du pôle économique", stipule le décret lu à la télévision publique SSBC. (Source Africa Radio)

Ghana : Réduction de 10 milliards USD de la facture pétrolière

Le Ghana s’apprête à relancer la Raffinerie de pétrole de Tema (TOR), un projet stratégique capable de couvrir jusqu’à 60 % de la demande nationale en pétrole brut. Dans le cadre du programme « Resetting Ghana » lancé par le président John Dramani Mahama, cette initiative vise à réduire la facture pétrolière du pays, estimée à 10,2 milliards de dollars par an.

Selon le gouvernement, cette initiative pourrait couvrir jusqu’à 60 % de la demande nationale en pétrole brut. Elle permettrait également de réduire les importations de produits raffinés d’environ 400 millions dollars par mois. Sur une base annuelle, la facture d’importation de produits pétroliers de ce pays d’Afrique de l’ouest s’élève à 10,2 milliards de dollars. (Source Africa 24)

Boeing condamné à verser 28,45 millions de dollars au veuf d’une victime du crash du 737 MAX d’Ethiopian Airlines

Ce procès, qui se tenait depuis le 3 novembre devant un tribunal fédéral civil de Chicago, était le premier procès au civil contre l’avionneur américain après ce crash et celui, en octobre 2018, d’un autre 737 MAX 8 de la compagnie indonésienne Lion Air, faisant 346 morts au total.

Après environ deux heures de délibérations seulement, le jury du procès contre le constructeur aéronautique Boeing a octroyé, mercredi 12 novembre, 28,45 millions de dollars (24,56 millions d’euros) d’indemnisation à Soumya Bhattacharya, veuf de Shikha Garg, l’une des victimes du crash du 737 MAX 8 d’Ethiopian Airlines.

Le 10 mars 2019, le vol ET302 entre Addis-Abeba et Nairobi s’était écrasé au sud-est de la capitale éthiopienne six minutes après le décollage, tuant les 157 personnes à bord, originaires de trente-cinq pays. (Source Le Monde Afrique)

Côte d’Ivoire : Réélu, Alassane Ouattara appelle à la cohésion et à la rigueur

Mercredi, le président ivoirien a exhorté son gouvernement à maintenir la cohésion nationale, à assurer un suivi rigoureux des projets et à poursuivre les efforts de développement économique et social engagés depuis plusieurs années.

Dans un discours empreint d’humilité, le chef de l’État a salué la confiance renouvelée du peuple ivoirien à l’issue de l’élection présidentielle du 25 octobre 2025. « C’est avec humilité et reconnaissance que j’ai accueilli cette marque de confiance de nos compatriotes », a déclaré Alassane Ouattara, remerciant également le gouvernement, les institutions et les acteurs impliqués dans le bon déroulement du scrutin, organisé dans la paix et le respect du calendrier constitutionnel. (Source BeninWebTv)

Comment l'IA peut transformer l'éducation en Afrique

Selon les experts, l'intelligence artificielle pourrait transformer l'apprentissage et créer de nouvelles opportunités pour la jeunesse africaine.

Dans le quartier de Chorkor à Accra, des jeunes utilisent des ordinateurs pour la première fois. Et certains étudiants ont déjà de grands rêves.

C'est le cas d'Emmanuel Dwamena Tenkorang, étudiant en informatique. "J'ai beaucoup appris. J'adore la technologie et tout ce qui s'y rapporte, mais en venant à ces cours, j'ai pu acquérir des connaissances. Cela a été une source d'inspiration " assure-t-il. (Source Deutsche Welle)

Zoonoses - La CEDEAO exhorte ses États membres à renforcer la coordination multisectorielle pour une santé commune

La deuxième journée de la réunion annuelle de l'approche « Une seule santé » de la CEDEAO, tenue le mardi 11 novembre 2025 à Accra, a été marquée par un panel de haut niveau sur la surveillance collaborative, ses défis, ses opportunités et ses points d'entrée.

Les discussions, modérées par le Dr Hassane Adakal, enseignant-chercheur à l'Université de Maradi (Niger), ont mis en lumière la nécessité d'une coopération multisectorielle renforcée entre les institutions oeuvrant à la prévention et à la maîtrise des maladies zoonotiques dans la région ouest-africaine.

Les experts ont unanimement plaidé pour une coordination accrue entre les secteurs de la santé humaine, animale et environnementale, afin d'optimiser la détection et la réponse face aux menaces sanitaires émergentes. (Source Fratmat)

Naufrage au large de la Libye - 42 migrants portés disparus

Un canot pneumatique parti de Zouara, dans le nord-ouest de la Libye, a chaviré le 3 novembre avec une cinquantaine de personnes à bord. Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), 42 d'entre elles sont « présumées mortes » et sept ont pu être secourues.

« Le 8 novembre, les autorités libyennes ont mené une opération de recherche et de sauvetage à la suite du naufrage [...] près du champ pétrolier d'Al Buri », a indiqué mercredi l'agence onusienne.

D'après les rescapés, l'embarcation transportait 47 hommes et 2 femmes : « Environ six heures après le départ, de fortes vagues ont provoqué une panne de moteur, faisant chavirer le bateau et projetant tous les passagers par-dessus bord », a rapporté l'OIM. (Source UN News)



