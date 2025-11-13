Nigeria: Saisie d'une tonne de cocaïne dans le port de Lagos sur fond de coopération internationale renforcée

Au Nigeria, l'agence antidrogue a annoncé la saisie d'une tonne de cocaïne dans le port de Lagos. L'Agence nationale de lutte contre la drogue (NDLEA) dit travailler main dans la main avec ses partenaires allemands et britanniques dans cette enquête aux dimensions internationales.

C'est la plus importante saisie de cocaïne réalisée dans le port de Lagos au Nigeria, précisément sur l'île de Tin Can, dans un container déclaré « vide ». Une tonne de drogue, d'une valeur avoisinant les 235 millions de dollars. Le porte-parole de l'agence de lutte contre la drogue au Nigeria Femi BabaFemi s'en explique. « Le chef de la NDLEA a décidé que nous devions contacter nos partenaires internationaux, les agences antidrogue américaine et britannique, pour enquêter sur ce cartel, et démasquer ceux qui ont pu convoyer ce volume de drogue jusqu'ici. Notre travail a déjà commencé ».

Cette coopération internationale renforcée est devenue essentielle, alors que les ports africains, auparavant moins surveillés, deviennent des plaques tournantes clés pour les trafics mondiaux. « Nous savons avec certitude que cette cargaison n'est sûrement pas destinée à la consommation locale, explique Femi BabaFemi. Généralement, la cocaïne qui arrive ici au Nigeria est ensuite renvoyée ensuite vers l'Europe ou les États-Unis en plus petite quantité », poursuit-il.

En 2022, la saisie record de quasiment 2 tonnes de cocaïne dans une résidence de la banlieue de Lagos avait permis l'arrestation de plusieurs barons de la drogue, membres d'un syndicat international actif depuis 2018.

