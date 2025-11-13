Madagascar: Une visite remarquée du président de l'Assemblée nationale malgache en Russie

À Madagascar, le président de l'Assemblée nationale, Siteny Randrianasoloniaiko, a conclu le 10 novembre 2025 une visite officielle de cinq jours en Russie. L'ancien judoka, réputé proche de Moscou, a rencontré la vice-présidente de la Douma - la chambre basse du Parlement russe - mais aussi le vice-ministre de l'Énergie et des hommes d'affaires. Au menu de leurs discussions : le renforcement de la coopération entre les deux pays.

Drapeaux de Madagascar et russes en arrière-plan, Siteny Randrianasoloniaiko pose aux côtés de la vice-présidente de la Douma, Viktoria Abramchenko, le lundi 10 novembre.

Une rencontre dont s'est félicitée l'ambassade de Russie à Madagascar, listant sur sa page Facebook une série « d'axes prometteurs de coopération » : le secteur énergétique, l'extraction des ressources minérales ou encore la pêche.

L'Assemblée nationale malgache a, elle, annoncé la visite d'une délégation économique russe à Antananarivo en début d'année prochaine. L'objectif annoncé : « Étudier les projets commerciaux qui permettront aux deux pays de se développer conjointement. »

« Ses accointances avec la Russie sont connues de longue date »

Accepter Gérer mes choix « Ses accointances avec la Russie sont connues de longue date »

Réputé proche de Moscou, Siteny Randrianasoloniaiko avait défendu, à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine, la participation des athlètes russes aux compétitions internationales sous leur propre drapeau et non sous bannière neutre.

Sa récente visite à Moscou ne passe pas inaperçue. « Il ne faudrait pas que des engagements soient perçus comme étant pris au nom de l'État malgache, s'il s'agit d'une initiative personnelle d'un responsable politique dont les accointances avec la Russie sont connues de longue date », commente à RFI une source diplomatique occidentale. « Particulièrement, poursuit-elle, dans une période où Madagascar met clairement en avant sa volonté d'obtenir un soutien important des bailleurs occidentaux ».

Après son investiture, le président de la Refondation, Michael Randrianirina, avait réservé l'une de ses toutes premières interviews au média russe Sputnik. Au cours des dernières semaines, il a reçu l'ambassadeur russe comme de nombreux diplomates occidentaux.