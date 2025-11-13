Afrique: Barrages Coupe du Monde 2026 - Le Cameroun et la RDC s'affrontent ce jeudi à Rabat

Le Cameroun et la République démocratique du Congo s'affrontent ce jeudi 13 novembre à Rabat (Maroc) dans le cadre de la deuxième demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Il s'agit d'une rencontre de tous les enjeux pour ces deux grandes nations du football africain, prêtes à tout donner pour décrocher leur billet pour la phase finale de la prestigieuse coupe planétaire.

Le match va se jouer au Stade El Barid de Rabat, à partir de 19 h GMT.

Ça passe ou ça casse

C'est pour la première fois que le Cameroun et la République démocratique du Congo se rencontrent dans le cadre d'un barrage qualificatif mondial.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Cependant, les deux nations se sont déjà affrontées à 13 reprises. Les palmarès révèlent une large domination camerounaise : 8 victoires pour les Lions Indomptables, 4 matchs nuls et une seule victoire pour les Léopards. Celle-ci avait été acquise lors de leur première confrontation à la CAN 1998.

Au regard de la situation actuelle de ces deux équipes, tout peut arriver ce soir. D'un côté, il y a le Cameroun, détenteur de cinq titres continentaux (1984, 1988, 2000, 2002, 2017). Il vise sur son expérience, une tradition de solidité mentale et de maîtrise des matches à enjeu.

De l'autre côté, se positionne la RD Congo, double championne d'Afrique (1968, 1974). Elle compte sur sa puissance athlétique, sa capacité à se projeter rapidement et son efficacité sur coups de pied arrêtés.