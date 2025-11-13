Congo-Kinshasa: Renouvellement du mandat de la MONUSCO - Kinshasa reçoit une délégation française

Le vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité et des Affaires coutumières, Jacquemain Shabani Lukoo, et la ministre d'État Thérèse Kayikwamba Wagner ont tenu une séance de travail avec une délégation française conduite par Frédéric Jung, directeur des Nations Unies au ministère français de l'Europe et des Affaires étrangères, accompagné de Rémi Maréchaux, ambassadeur de France en RDC.

Les échanges ont porté sur le prochain renouvellement du mandat de la MONUSCO en RDC ainsi que sur les attentes du gouvernement congolais concernant ce mandat, rapporte le compte X du ministère des Affaires étrangères.

« Alors que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC s'est détériorée, conduisant à de nouveaux défis pour la protection des civils et l'accès humanitaire, le renouvellement à venir du mandat de la MONUSCO requiert la plus grande attention », a déclaré Frédéric Jung, saluant un échange constructif.

Le précédent mandat de la MONUSCO avait été renouvelé pour une année, jusqu'au 20 décembre 2025, par le Conseil de sécurité des Nations unies.