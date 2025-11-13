Congo-Kinshasa: Le ministre de la Justice et HRW préoccupés par l'impunité dans l'Est du pays

Le ministre de la Justice et Garde des Sceaux, Guillaume Ngefa, a rencontré mardi 11 novembre à Kinshasa Lewis Mudge et Clémentine de Montjoye, respectivement directeur pour l'Afrique centrale et chercheuse principale pour la région des Grands lacs de Human Rights Watch (HRW). Les échanges ont porté sur la situation des droits humains en République démocratique du Congo.

Les deux parties ont principalement évoqué les défis liés à l'impunité dans la partie Est du pays, où les conflits armés continuent de fragiliser les populations et d'entraver l'accès à la justice. Selon un tweet du ministère de la Justice, publié mercredi 12 novembre, HRW a insisté sur l'importance de renforcer les mécanismes de lutte contre l'impunité.

Consolidation du partenariat M. Mudge a souligné la nécessité de consolider le partenariat de longue date entre HRW et la RDC. Les discussions ont également porté sur : le renforcement de la formation des acteurs judiciaires, la prévention des crises, l'amélioration de la gouvernance judiciaire, afin de garantir une justice équitable et accessible à tous.