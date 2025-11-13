Congo-Kinshasa: Monusco - Le départ anticipé de Bintou Keita relève d'une décision personnelle

La Mission des Nations unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo (MONUSCO) a confirmé que le départ de sa Cheffe, Bintou Keita, prévu pour la fin du mois de novembre 2025 au lieu de février 2026, relève d'une décision personnelle.

Dans un document, la MONUSCO précise qu'"aucune enquête interne ni procédure disciplinaire ne concerne la Représentante spéciale". Le document rappelle également que les Nations unies maintiennent une stricte neutralité et indépendance dans toutes leurs relations et activités.

Une direction intérimaire mise en place

Après le départ de Mme Keita, la direction de la Mission sera assurée conjointement par les deux représentants spéciaux adjoints :l'une chargée de la Protection et des Opérations, l'autre de la Coordination résidente et humanitaire.

Cette organisation restera en vigueur jusqu'à la nomination d'un successeur par le Secrétaire général des Nations unies. Durant près de cinq années, Mme Keita a dirigé la MONUSCO dans une période particulièrement difficile pour la RDC. Le Secrétaire général des Nations unies a exprimé sa reconnaissance pour son service dévoué et son leadership.