Congo-Kinshasa: Installation des cliniques mobiles en appui aux maternités à Kabare, Walungu et Kalehe

Depuis quelques jours, les sages-femmes du Sud-Kivu ont installé des cliniques mobiles destinées à renforcer les maternités situées dans les zones périurbaines et rurales affectées par la guerre.

Ces unités mobiles parcourent les hôpitaux des territoires de Kabare, Kalehe et Walungu afin d'apporter un soutien médical et logistique aux structures locales.

Le vice-président de la corporation des sages-femmes du Sud-Kivu, Nestor Bafunyembaka, a expliqué que les activités se déroulent actuellement à Kalehe, où elles resteront pendant deux mois.

Il a précisé qu'après Kalehe, ces cliniques mobiles se rendront à Walungu (Kaniola et Mubumbano), tout en appelant les autorités locales et gouvernementales à assurer la sécurité des équipes.

« Ces sages-femmes ont déjà terminé leur mission dans la zone de santé de Kavumu, Karhanda et Fomulac Katana. Nous renforçons la capacité des sages-femmes sur le terrain : ce sont des mentors, des formatrices. Elles travaillent dans les maternités pour aider les autres à se mettre à niveau. Il existe des techniques spécifiques adaptées aux contextes de guerre, aux violences sexuelles et basées sur le genre. Nous disposons également de kits et de matériels appropriés », a déclaré Nestor Bafunyembaka.