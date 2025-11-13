Afrique: CAF-C1/Dames - Le TP Mazembe bat Gaborone United 3-0 et se relance

12 Novembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Le Tout Puissant Mazembe a retrouvé le chemin de la victoire, ce mercredi 12 novembre 2025, en s'imposant nettement (3-0) face à Gaborone United en match comptant pour la deuxième journée du groupe B. Cette performance permet aux Congolaises de se relancer dans la course en Ligue des champions féminine de la CAF, après leur défaite contre l'ASEC Mimosas lors de la première journée.

Dès la première période, K. Mohlakoana a ouvert le score (32e), donnant ainsi confiance à son équipe. Mazembe a confirmé sa domination en seconde mi-temps par M. Y. Kasaj, auteur d'un penalty à la 61e minute. Les coéquipières d'E. Nkuandum, qui a scellé la victoire dans le temps additionnel (90e+6), ont parfaitement maîtrisé leur match.

Ce succès permet à Mazembe de totaliser 3 points et de remonter provisoirement à la première place du Groupe B, devant l'ASEC Mimosas, son tombeur lors de la première journée. L'équipe reprend espoir dans sa quête de qualification pour les phases finales.

Le prochain rendez-vous s'avère crucial pour confirmer ce retour en forme. En cas d'un succès contre JKT Queens de la Tanzanie, la formation lushoise va directement décrocher un ticket qualificatif en demi-finale.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.