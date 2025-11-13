Afrique: CAF-C1/Dames - Le TP Mazembe bat Gaborone United 3-0 et se relance

Le Tout Puissant Mazembe a retrouvé le chemin de la victoire, ce mercredi 12 novembre 2025, en s'imposant nettement (3-0) face à Gaborone United en match comptant pour la deuxième journée du groupe B. Cette performance permet aux Congolaises de se relancer dans la course en Ligue des champions féminine de la CAF, après leur défaite contre l'ASEC Mimosas lors de la première journée.

Dès la première période, K. Mohlakoana a ouvert le score (32e), donnant ainsi confiance à son équipe. Mazembe a confirmé sa domination en seconde mi-temps par M. Y. Kasaj, auteur d'un penalty à la 61e minute. Les coéquipières d'E. Nkuandum, qui a scellé la victoire dans le temps additionnel (90e+6), ont parfaitement maîtrisé leur match.

Ce succès permet à Mazembe de totaliser 3 points et de remonter provisoirement à la première place du Groupe B, devant l'ASEC Mimosas, son tombeur lors de la première journée. L'équipe reprend espoir dans sa quête de qualification pour les phases finales.

Le prochain rendez-vous s'avère crucial pour confirmer ce retour en forme. En cas d'un succès contre JKT Queens de la Tanzanie, la formation lushoise va directement décrocher un ticket qualificatif en demi-finale.