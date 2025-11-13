Congo-Kinshasa: Illicocash Ligue 1 - Les Aigles du Congo brisent l'invincibilité de l'AS Vita Club (1-0)

La série de victoires de l'AS Vita Club a pris fin ce mercredi 12 novembre au stade Tata Raphaël de Kinshasa, après sur défaite face aux Aigles du Congo, surnommés les « Samouraïs » (0-1), dans le cadre de la poursuite de la phase classique de l'Illiocash Ligue 1. La journée a été aussi marquée par la victoire de Dauphin Noir sur Etoile du Kivu (3-0) et celle de Tshinkunku sur Panda (2-0).

Après deux victoires sur tapis vert, une défaite et un match nul, les Aigles du Congo ont enfin retrouvé le goût d'une victoire méritée sur le terrain, et ce, face au leader du groupe B.

Une première mi-temps stérile et équilibrée (0-0) n'avait pas laissé présager un tel scénario. Mais, portés par l'enjeu et leur public, les protégés de l'entraîneur Vidye Tshimanga ont livré une seconde période beaucoup plus engagée.

La persévérance des Samouraïs a été récompensée à cinq minutes de la fin du temps réglementaire. Mujinga Kikwama est devenu le héros du soir en inscrivant l'unique but de la rencontre, offrant ainsi une victoire précieuse à son équipe.

Dauphin Noir châtie Etoile du Kivu (3-0)

Ce succès revêt une double importance pour les Aigles du Congo. D'un côté, il met un terme à l'impressionnante série de l'AS Vita Club, qui alignait cinq victoires et un nul sur ses six derniers matchs. De l'autre, il permet aussi au club de réaliser une belle opération au classement.

Les Aigles grimpent en effet à la deuxième place du groupe B avec 10 points, se rapprochant à trois unités de leur adversaire du jour, qui reste leader avec 13 points.

Dans les autres matches du groupe B, au Stade Joseph Kabila de Kindu (Maniema), le Dauphin Noir a sévèrement corrigé l'Étoile du Kivu (3-0), porté par un triplé de Candidat Mapendo.

Victoire étriquée de Maniema Union sur Rangers

L'AS Maniema Union s'est imposé 1-0 face aux Rangers, grâce à un but de Ngimbi Merceil à la 66e minute.

Enfin, le match entre le MK et le Céleste s'est soldé par un partage (1-1).

Tshinkunku malmène Panda (2-0)

Dans le Groupe A à Kananga, une performance individuelle a marqué la rencontre entre Tshinkunku-US Panda. Tshinkunku s'est imposé 2-0. Et c'est Lingoya, auteur d'une grande prestation, qui a été élu Homme du Match.