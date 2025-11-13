Congo-Kinshasa: Engouement de miliciens à rejoindre la Réserve armée pour la défense en Ituri

Un engouement croissant est observé parmi les miliciens issus de différents groupes armés qui rejoignent la Réserve armée pour la défense (RAD) en Ituri. Toutefois, le manque de moyens freine la formation de ces nouveaux réservistes, censés appuyer les FARDC dans la défense de l'intégrité nationale.

Lors d'une conférence tenue mercredi 12 novembre à Bunia, plusieurs intervenants ont appelé le gouvernement à doter la RAD de ressources nécessaires afin de mettre fin aux violences dans la province.

Plus de 600 miliciens issus de groupes d'autodéfense, de la CODECO, du FPIC et des Maï-Maï ont déjà adhéré à la RAD depuis plus d'une année. Cette adhésion est le fruit d'une vaste campagne d'éveil patriotique menée par ce service en Ituri.

Des réservistes en attente de formation

Ces nouveaux membres attendent encore leur formation avant d'être déployés, selon les besoins, pour appuyer les FARDC. Mais faute de moyens pour leur prise en charge, certains seraient tentés par le banditisme, ont averti plusieurs orateurs, dont le professeur Rugigwa.

Les participants ont exhorté le Gouvernement à faire de la RAD une priorité pour la pacification de l'Est de la RDC. De son côté, le coordonnateur provincial de la RAD en Ituri, le colonel Emmanuel Libandi, a rassuré que les moyens seront bientôt disponibles. Il a invité les autres miliciens encore hésitants à rejoindre cette structure nationale de défense.

La RAD souligne enfin que de nombreux miliciens, lassés par la guerre, attendent l'effectivité de ce processus pour déposer définitivement les armes.