Sénégal: Coopération sino-sénégalaise - Des recommandations pour de meilleures performances

Pour le renforcement de la coopération entre la Chine et le Sénégal, l'ambassade de ce pays et la Direction de la Communication ont organisé, hier, mardi, à Dakar, une rencontre de restitution et de présentation des recommandations du séminaire pour acteurs des médias tenu à Beijing.

Trois mois après le séminaire de formation des responsables des médias et journalistes sénégalais en Chine, du 17 au 30 juillet 2025, la Direction de la Communication et l'ambassade de Chine ont tenu, hier, mardi 11 novembre, à Dakar, une cérémonie de restitution du rapport de missions et des recommandations.

Ces derniers ont préconisé le renforcement de la coopération bilatérale entre la Chine et le Sénégal à travers plusieurs domaines, dont la diplomatie, la gouvernance politique, l'environnement, l'éducation, la formation, les médias, l'agriculture, etc.

Le directeur de la Communication au ministère de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Habibou Dia, a souligné qu'il faut renforcer la coopération avec la Chine, un partenaire « qui vient avec la prospérité partagée » à travers plusieurs programmes, dont l'initiative « la Ceinture et la Route ».

Il estime que l'État sénégalais gagnerait beaucoup en mettant en oeuvre les recommandations dans les domaines de l'environnement, des médias (avec le partage de contenus), du transfert de technologie, de l'éducation, de la formation, de la lutte contre la corruption, entre autres. M. Dia souhaite que Dakar soit un hub diplomatique et serve de porte d'entrée à la Chine pour l'Afrique de l'Ouest.

Cet avis est partagé par le directeur du Bureau d'Information et de Communication du Gouvernement (Bic-Gouv), Mame Gor Ngom. Il estime que les recommandations faites sont d'une grande importance pour le renforcement de la coopération sino-sénégalaise. Le ministre conseiller spécial Média du président de la République, Dieynaba Wane, membre de la mission, a appuyé cet argumentaire. Elle a fait remarquer que ce séminaire en Chine permettra d'ouvrir d'autres perspectives dans le domaine de la coopération.

Du côté de la Chine, les autorités se sont réjouies de ce rapport contenant des recommandations utiles au partenariat entre Dakar et Beijing.

« Vous avez fait de votre expérience en Chine un excellent moyen de collaboration en proposant des pistes pour le renforcement de la coopération sino-sénégalaise », a affirmé Li Fei, ministre Conseiller et représentant de l'ambassadeur de Chine au Sénégal. La diplomate a rappelé que les deux pays partagent beaucoup de valeurs et restent attachés à la justice internationale. Elle a exprimé la détermination de la Chine à accompagner les autorités sénégalaises dans la mise en oeuvre de leur programme de développement.