Sénégal: Santé mentale - L'UFR-SEFS de l'UGB veut jouer sa partition

Ce mercredi 12 novembre 2025, l'Unité d Formation et de Recherche des sciences de l'éducation, de la formation et du sport (UFR - SEFS) de l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a reçu des matériels dédiés à la santé mentale. Il provient de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le directeur de l'UFR, Assane Diakhaté, a saisi l'occasion pour annoncer son intention pour développer les recherches ainsi que les actions en santé mentale. Son département souhaite « développer des compétences locales en consolidant la formation des Bajenu Gox, des enseignants et des agents de santé sur la prévention et la médiation psychologique ».

Pour ce faire, M. Diakhaté annonce des actions phares pour 2026, notamment la digitalisation à travers une base de données communautaire pour suivre et évaluer les interventions psychosociales à Saint-Louis ainsi que dans le reste du pays. « Ces orientations s'inscrivent dans la vision plus large du Plan stratégique de l'UFR - SEFS et dans les objectifs de la CEDEAO pour une Afrique de l'Ouest inclusive, solidaire et mentalement saine », note-t-il par ailleurs.