Sénégal: Santé mentale - L'UFR-SEFS de l'UGB veut jouer sa partition

12 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)

Ce mercredi 12 novembre 2025, l'Unité d Formation et de Recherche des sciences de l'éducation, de la formation et du sport (UFR - SEFS) de l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis a reçu des matériels dédiés à la santé mentale. Il provient de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

Le directeur de l'UFR, Assane Diakhaté, a saisi l'occasion pour annoncer son intention pour développer les recherches ainsi que les actions en santé mentale. Son département souhaite « développer des compétences locales en consolidant la formation des Bajenu Gox, des enseignants et des agents de santé sur la prévention et la médiation psychologique ».

Pour ce faire, M. Diakhaté annonce des actions phares pour 2026, notamment la digitalisation à travers une base de données communautaire pour suivre et évaluer les interventions psychosociales à Saint-Louis ainsi que dans le reste du pays. « Ces orientations s'inscrivent dans la vision plus large du Plan stratégique de l'UFR - SEFS et dans les objectifs de la CEDEAO pour une Afrique de l'Ouest inclusive, solidaire et mentalement saine », note-t-il par ailleurs.

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.