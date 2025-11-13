Sénégal: Ziguinchor - 415g de cocaïne saisis, trois suspects en garde à vue

12 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Gaustin Diatta

L'étau s'est resserré autour d'un réseau transfrontalier de trafic de drogue opérant entre la Guinée-Bissau et le Sénégal. Le 9 novembre 2025, des agents du Commissariat central de Ziguinchor ont procédé à l'interpellation de trois individus soupçonnés d'être impliqués dans une affaire de trafic international de cocaïne et d'association de malfaiteurs.

Tout est parti de la vigilance des forces de l'ordre qui, la veille, ont intercepté à l'entrée de la commune un passager d'un véhicule de transport en commun en provenance de la Guinée-Bissau. L'homme, visiblement nerveux, transportait un colis pour le moins inhabituel : dix ceintures et seize amulettes en cuir renfermant au total soixante-dix boulettes de cocaïne soigneusement emballées. Le poids de la marchandise illicite a été estimé à 415 grammes. Fait troublant : chaque ceinture portait une étiquette mentionnant le nom du destinataire.

Lors de leur interpellation, les policiers ont saisi deux téléphones portables, une moto de marque XC 300 et une somme d'argent en liquide.

La perquisition effectuée au domicile du principal mis en cause a permis de découvrir un arsenal d'objets suspects : trois téléphones, un pistolet factice, une balance électronique, un ordinateur portable MacBook, un coupe-coupe, ainsi qu'un lot de reçus de versement bancaire.

Face aux enquêteurs, le propriétaire du colis a nié toute connaissance du contenu des amulettes, tout en reconnaissant que celles-ci étaient destinées à des personnes résidant à l'étranger. Une version que les autorités prennent avec précaution, dans l'attente des résultats de l'enquête. Les trois suspects ont été placés en garde à vue. Les investigations se poursuivent pour déterminer l'étendue du réseau et identifier d'éventuels complices.

Cette nouvelle saisie illustre une fois de plus la détermination des forces de sécurité à contrer les réseaux criminels qui exploitent les routes transfrontalières du Sud pour le trafic de stupéfiants.

