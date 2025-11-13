Afrique: CAN 2025 - Des visas électroniques gratuits pour le Maroc offerts aux supporters

Les supporters africains désireux d'assister à la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 bénéficieront de visas électroniques et de passeports numériques gratuits, a annoncé mardi le Comité local d'organisation (CLO) de la compétition.

Selon le communiqué du CLO, relayé par l'APS, les visas seront délivrés via l'application YALLA, mise en place en collaboration avec les autorités marocaines compétentes et la Confédération africaine de football (CAF). Le Fan ID, passeport numérique obligatoire pour accéder aux stades et aux fan zones, sera également octroyé sans frais aux supporters se rendant au Maroc durant la CAN.

Vainqueur de l'édition 1976, le Maroc accueillera pour la deuxième fois la phase finale de la CAN, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

Les rencontres se joueront dans six villes et neuf stades : Rabat (complexe sportif Prince Moulay-Abdallah, complexe sportif Prince héritier Moulay-El-Hassan, stade Al Barid), Casablanca (complexe sportif Mohammed V), Agadir (Grand Stade d'Agadir), Marrakech (Grand Stade de Marrakech), Fès (complexe sportif de Fès) et Tanger (Grand Stade de Tanger).

Avant ce grand rendez-vous continental, le royaume a accueilli en 2025 la CAN U17 (30 mars - 19 avril) et la CAN féminine (5 - 26 juillet). Le Maroc co-organisera également la Coupe du monde 2030 aux côtés de l'Espagne et du Portugal.