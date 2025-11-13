Sénégal: Gamou international de Paris - L'exemplarité du Prophète rappelée dans la ferveur

L'édition 2025 du Gamou de Paris, tenu à Sarcelles, a tenu toutes ses promesses d'ardeur, d'affluence et d'enseignements, notamment sur la vie et l'oeuvre du sceau des Prophètes. Les disciples Tidianes de la diaspora, sont venus aussi de plusieurs pays d'Europe pour écouter les enseignements de la vie du Prophète Mohamed.

PARIS - Cette année encore, ce sont plus de 2000 personnes qui ont fait le déplacement à Sarcelles, le vendredi 7 novembre dernier, pour voir Oustaz Souleymane Bâ retracer la vie du Prophète Mouhamed (Saw), selon les enseignements de Cheikh Seydil Hadj Malick Sy.

Suite au cours magistral du Dr Pape Moctar Kébé, quelques jours plus tôt à l'université Paris-3 Sorbonne-Nouvelle, sur le modèle d'éducation de l'école de Tivaouane, Oustaz Bâ, conférencier principal du Gamou International de Paris, est quant à lui, revenu sur l'exemple d'éducation qu'était le Prophète. Il a revisité les écrits de Cheikh Seydil Hadji Malick Sy contenus dans son mythique ouvrage « Khilassou Zahab » où le guide de Tivaouane retrace la vie du Prophète Mouhamed depuis sa création en lumière.

« La générosité, l'écoute, l'ouverture, la patience, l'endurance, le savoir-vivre, le respect, la crainte du Créateur et l'égard envers les êtres, autant de qualités qui faisaient du Prophète le meilleur des créatures divines », explique-t-il. Avec un art oratoire captivant, des gestes mesurés et un accompagnement aux chants harmonieux délivrés par Abdou Aziz Mbaye et son groupe, Oustaz Souleymane Bâ a raconté le récit de Maodo Malick Sy sur le modèle d'éducation qu'incarne le Prophète de l'islam qui, lui a toujours servi de boussole.

La nuit a été rehaussée par la présence effective de Serigne Mansour Sy Dabbakh, envoyé spécial du Khalife général des Tidianes, et de Cherif Ahmed, petit-fils de Cheikh Ahmed Tidiane, fondateur de la confrérie, qui a fait le déplacement de Fez (Maroc). L'ambassadeur du Sénégal en France, Baye Moctar Diop, et le maire de Sarcelles, Patrick Haddad, ont également honoré de leur présence l'édition 2025 du Gamou International de Paris.

L'ambassadeur a encouragé la communauté sénégalaise de France à vivre pleinement sa foi et à partager sa richesse culturelle avec le pays hôte dans le respect des lois et règlement en vigueur. « La force que vous incarnez à travers la culture sénégalaise et votre spiritualité, contribue énormément à la grandeur de Sarcelles notamment par le rayonnement mutuel et le respect de toutes les autres cultures qui font la richesse de notre ville », a affirmé le maire de Sarcelles. Patrick Haddad s'est réjoui de toujours pouvoir accueillir le Gamou International de Paris à Sarcelles et d'y prendre part.