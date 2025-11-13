Sénégal: Productions agricoles 2025 - À Mérina Dakhar, le sorgho attaqué par les oiseaux et le mil en détresse

12 Novembre 2025
Le Soleil (Dakar)
Par Ibrahima Ndiaye

Les producteurs de l'arrondissement de Mérina Dakhar vivent une période difficile pour la production agricole de l'année 2025. Le sorgho, arrivé à maturité, est attaqué par des oiseaux, le mil est quasi inexistant et l'arachide n'est pas de bonne qualité.

Autrefois considéré comme l'un des greniers du département de Tivaouane, notamment pour le mil, l'arrondissement de Mérina Dakhar, composé des communes de Koul, Pékesse et Mérina Dakhar, semble mal parti pour les prochaines récoltes. Selon M. Gueye, agent chargé de l'agriculture dans l'arrondissement, le rendement en mil est quasiment nul cette année.

« Peu de paysans, surtout dans la partie sud de l'arrondissement, espèrent récolter une petite quantité de mil », explique-t-il. Le sorgho, bien qu'arrivé à maturité, subit les attaques des oiseaux, ce qui pourrait réduire considérablement le rendement attendu. Pour l'arachide, « il y a plus de foin que de graines, et celles-ci ne sont pas de bonne qualité », a regretté M. Gueye.

Le seul point positif dans cette zone agricole reste le niébé, dont les rendements sont plus ou moins acceptables. Selon Cheikh Gueye, parmi les champs supervisés, un seul pourrait atteindre 150 kilogrammes à l'hectare.

Concernant les causes de cette situation préoccupante, Cheikh Gueye attribue ces mauvaises récoltes à la longue pause pluviométrique observée durant l'hivernage dans le département de Tivaouane, de juillet à août.

« Plusieurs producteurs ont malheureusement perdu leurs semis, dont deux qui avaient chacun semé 400 kilogrammes d'arachide », a-t-il déploré.

