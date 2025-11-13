Sénégal: Université Assane Seck de Ziguinchor - Le Conseil académique rétablit les amicales étudiantes

Réuni ce mercredi 12 novembre sous la présidence du recteur, le Professeur Alassane Diédhiou, le Conseil académique de l'UASZ a pris une décision majeure pour la vie du campus : la levée officielle de la dissolution des amicales d'étudiants et de la coordination générale. Cette mesure, attendue depuis plusieurs mois par la communauté universitaire, marque une étape importante vers la normalisation du climat social au sein de l'établissement.

Selon la direction de l'université, les critères d'éligibilité des futurs délégués sont en cours de finalisation, en vue des prochaines élections estudiantines destinées à renouveler les instances représentatives.

Dans son intervention, le recteur a invité l'ensemble des étudiants à « préserver la sérénité, le dialogue et la responsabilité », rappelant que la réussite collective dépend avant tout d'un environnement académique apaisé et constructif. La levée de la dissolution des amicales constitue ainsi un appel à un nouveau départ pour l'UASZ, où administration et étudiants sont désormais appelés à bâtir ensemble une gouvernance universitaire plus participative et inclusive.