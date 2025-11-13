Soudan: Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme rentre au pays après sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies

Khartoum,12 Nov. 2025 (SUNA) - Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Al-Aisir, et sa délégation sont rentrés aujourd'hui au pays après leur participation à la 26e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour le tourisme en Arabie saoudite.

Il convient de noter que la délégation soudanaise s'est retirée de la session consacrée à la nomination du nouveau Secrétaire général de l'Organisation, représentée par les Émirats arabes unis.

En marge de l'Assemblée générale, M. Al-Aisir a rencontré le ministre saoudien du Tourisme, M. Ahmed bin Aqeel Al-Khatib, ainsi que plusieurs responsables saoudiens du secteur touristique. Ils ont discuté des modalités de coopération bilatérale dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie, des moyens de développer ce secteur et de l'échange d'expertise et d'expériences réussies dans le cadre de partenariats fructueux visant à renforcer les relations touristiques entre le Soudan et le Royaume.

Le ministre Al-Ayisir a salué le rôle essentiel joué par le Royaume d'Arabie saoudite dans le succès de la 26e session de l'Assemblée générale, louant l'accueil chaleureux réservé aux participants et la célèbre hospitalité du Royaume.

M. Al-Ayisir a également rencontré le Secrétaire général sortant de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme, Zurab Pololikashvili, et a souligné la volonté du Soudan, en tant qu'État membre fondateur de l'organisation, de soutenir ses efforts pour le développement du secteur touristique mondial.