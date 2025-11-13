Soudan: Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme rentre au pays après sa participation à l'Assemblée générale des Nations Unies

12 Novembre 2025
Sudan News Agency (Khartoum)

Khartoum,12 Nov. 2025 (SUNA) - Le ministre de la Culture, de l'Information et du Tourisme, M. Khaled Al-Aisir, et sa délégation sont rentrés aujourd'hui au pays après leur participation à la 26e session de l'Assemblée générale des Nations Unies pour le tourisme en Arabie saoudite.

Il convient de noter que la délégation soudanaise s'est retirée de la session consacrée à la nomination du nouveau Secrétaire général de l'Organisation, représentée par les Émirats arabes unis.

En marge de l'Assemblée générale, M. Al-Aisir a rencontré le ministre saoudien du Tourisme, M. Ahmed bin Aqeel Al-Khatib, ainsi que plusieurs responsables saoudiens du secteur touristique. Ils ont discuté des modalités de coopération bilatérale dans les domaines du tourisme et de l'hôtellerie, des moyens de développer ce secteur et de l'échange d'expertise et d'expériences réussies dans le cadre de partenariats fructueux visant à renforcer les relations touristiques entre le Soudan et le Royaume.

Le ministre Al-Ayisir a salué le rôle essentiel joué par le Royaume d'Arabie saoudite dans le succès de la 26e session de l'Assemblée générale, louant l'accueil chaleureux réservé aux participants et la célèbre hospitalité du Royaume.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

M. Al-Ayisir a également rencontré le Secrétaire général sortant de l'Organisation des Nations Unies pour le tourisme, Zurab Pololikashvili, et a souligné la volonté du Soudan, en tant qu'État membre fondateur de l'organisation, de soutenir ses efforts pour le développement du secteur touristique mondial.

Lire l'article original sur SNA.

Tagged:
Copyright © 2025 Sudan News Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.