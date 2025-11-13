Sénégal: Dagana - Un programme sénégalo-luxembourgeois forme 144 jeunes aux métiers de l'agriculture et de l'élevage

Dagana — Cent quarante-quatre jeunes - filles et garçons - du département de Dagana (nord) ont été formés à l'agro-alimentaire et à l'élevage par un programme de coopération soutenu par le Luxembourg, a-t-on appris, mercredi, de Bakary Boh, son assistant technique.

"Avec ce programme de coopération, 144 jeunes ont été formés aux métiers de l'élevage et de l'agroalimentaire. Ils bénéficient d'une assistance leur permettant de créer des fermes et de développer leurs activités", a expliqué M. Boh.

Des responsables du programme sénégalo-luxembourgeois ont visité, à Dagana, un incubateur d'entreprises spécialisées dans les filières pastorales (la transformation du lait, par exemple) et les énergies renouvelables.

La ferme-école de Niary, une propriété de la Laiterie du Berger, a également reçu leur visite.

Parmi les bénéficiaires de la formation figurent 40 jeunes filles vivant dans des familles d'éleveurs. Elles ont créé des mini-fermes, dont 10 ont été financées par la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

L'incubateur de Dagana offre des services d'encadrement d'un an, voire deux ans, à de jeunes entrepreneurs en les aidant à développer des projets, dans les domaines de l'élevage et de l'agroalimentaire, selon Bakary Boh.

Le programme sénégalo-luxembourgeois cherche à renforcer les compétences locales et à soutenir les investissements destinés aux filières agricoles et pastorales, a-t-il dit.

Selon M. Doh, ce programme soutenu par le gouvernement du Luxembourg contribue à la formation technique, à l'entrepreneuriat rural, à l'autonomisation des femmes, au Sénégal.