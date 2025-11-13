Sénégal: Dagana - Un programme sénégalo-luxembourgeois forme 144 jeunes aux métiers de l'agriculture et de l'élevage

12 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dagana — Cent quarante-quatre jeunes - filles et garçons - du département de Dagana (nord) ont été formés à l'agro-alimentaire et à l'élevage par un programme de coopération soutenu par le Luxembourg, a-t-on appris, mercredi, de Bakary Boh, son assistant technique.

"Avec ce programme de coopération, 144 jeunes ont été formés aux métiers de l'élevage et de l'agroalimentaire. Ils bénéficient d'une assistance leur permettant de créer des fermes et de développer leurs activités", a expliqué M. Boh.

Des responsables du programme sénégalo-luxembourgeois ont visité, à Dagana, un incubateur d'entreprises spécialisées dans les filières pastorales (la transformation du lait, par exemple) et les énergies renouvelables.

La ferme-école de Niary, une propriété de la Laiterie du Berger, a également reçu leur visite.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Parmi les bénéficiaires de la formation figurent 40 jeunes filles vivant dans des familles d'éleveurs. Elles ont créé des mini-fermes, dont 10 ont été financées par la Délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes.

L'incubateur de Dagana offre des services d'encadrement d'un an, voire deux ans, à de jeunes entrepreneurs en les aidant à développer des projets, dans les domaines de l'élevage et de l'agroalimentaire, selon Bakary Boh.

Le programme sénégalo-luxembourgeois cherche à renforcer les compétences locales et à soutenir les investissements destinés aux filières agricoles et pastorales, a-t-il dit.

Selon M. Doh, ce programme soutenu par le gouvernement du Luxembourg contribue à la formation technique, à l'entrepreneuriat rural, à l'autonomisation des femmes, au Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.