Sénégal: Kolda - Des acteurs sensibilisés sur le projet de loi relatif à l'autonomisation économique des femmes

Kolda — Des autorités administratives et des organisations de femmes de la région de Kolda ont pris part, mercredi, à un atelier de partage sur le projet de loi d'orientation relatif à l'autonomisation économique des femmes.

"Nous sommes à Kolda, dans le cadre d'un atelier de partage et de concertation avec les autorités administratives et les organisations de femmes de la région autour du projet de loi d'orientation relative à l'autonomisation économique des femmes", a expliqué Djima Abby Sané, cheffe de la Division chargée des organisations féminines au ministère de la Famille, de l'Action Sociale et de la Solidarité.

Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Faye, avait demandé, le 29 octobre dernier en Conseil des ministres, au gouvernement de lui soumettre, "avant la fin de l'année 2025", un projet de loi d'orientation relative à l'autonomisation économique des femmes.

"C'est dans ce sillage qu'une étude diagnostic a été faite et l'organisation d'une telle rencontre pour recueillir les contributions des acteurs afin d'améliorer la qualité de ce projet de loi et le rapport", a ajouté Mme Sané.

Cette rencontre a été une occasion pour les responsables d'organisations féminines d'exposer les contraintes régionales liées à l'autonomisation économique des femmes.

"Les femmes ont principalement soulevé des questions liées à l'accès au foncier, comment faire pour que les femmes deviennent propriétaires de terre, à la formation, à l'accès au matériel agricole et au financement (...)", a indiqué Mme Sané.