Sénégal: Sédhiou - L'accès au foncier, les besoins en formation et en financement des femmes au menu d'une rencontre

Sédhiou — Les femmes de la région de Sédhiou (sud), ont passé mercredi en revue, lors d'une rencontre de partage, leurs principales préoccupations relatives à l'accès au foncier, les besoins en formation et en financement, en perspective du projet de loi relatif à l'autonomisation économique des femmes, a constaté l'APS.

Cette initiative s'inscrit dans les directives présidentielles de mai 2024 visant l'élaboration d'une loi d'orientation en faveur des femmes.

"Les échanges ont permis aux participantes, autorités locales, groupements féminins et services techniques d'émettre des recommandations sur le contenu du projet de loi", a déclaré Aby Sané, cheffe de la division des organisations féminines à la direction de l'autonomisation de la femme au ministère de la Femme, de la Famille et des Solidarités.

L'accès des femmes au foncier, les besoins en formation et en financement ont été au coeur des préoccupations des femmes de Sédhiou, notamment pour renforcer leur capacité à entreprendre, a-t-elle précisé.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Elle a indiqué que les intervenantes ont également souligné les conditions de vie difficiles des femmes rurales, frein majeur à leur inclusion économique.

Cette concertation marque une étape importante vers une loi plus inclusive et adaptée aux réalités locales, a-t-elle ajouté.