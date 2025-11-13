Sénégal: Un officiel liste quelques actions prioritaires du nouveau plan de gestion et de protection de l'île de Gorée

Gorée (Dakar) — Le directeur du Patrimoine culturel, Oumar Badiane, a énuméré, mercredi, trois actions prioritaires ayant structuré le nouveau plan d'actions (2026-2031) pour la protection et la gestion de l'île de Gorée.

"Trois actions prioritaires ont structuré (...) l'élaboration du nouveau plan de gestion et de protection de l'île de Gorée : (...) la prise en compte de l'inventeur du patrimoine bâti de l'île, l'évaluation du plan de gestion qui a expiré et la mise à jour des nouvelles contributions", a dit M. Badiane à des journalistes, à l'issue d'un atelier de restitution des travaux du nouveau plan de gestion de l'île de Gorée.

"Il s'agira, dans cette démarche, de tenir compte des nouvelles recommandations et critiques apportées par rapport au premier plan de gestion réalisé", a-t-il précisé, expliquant que "ce plan d'actions prévoit la protection et la gestion de l'île, l'amélioration du cadre de vie, ainsi que la mise en valeur du patrimoine".

"Gorée, c'est déjà une brise lame par rapport au port de Dakar. Elle se sacrifie pour Dakar et perd son territoire. Et là, l'Etat du Sénégal l'a remarqué, raison pour laquelle, il s'est engagé avec le Projet d'investissement régional pour la résilience des zones côtières en Afrique de l'Ouest (WACA), qui travaille, aujourd'hui, à consolider un linéaire de 1.300 ou 1.400 mètres contre les parties les plus exposées de l'île à l'érosion côtière", a-t-il fait souligner.

M. Badiane a indiqué qu'un inventaire du patrimoine bâti a été réalisé par des experts sénégalais et français. "La réalisation de ces activités a été financé par l'UNESCO à hauteur de 16 millions de FCFA avec le concours desdits experts", a-t-il précisé.

Le directeur de cabinet du secrétaire d'Etat à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Khalilou Sow, a soutenu que la mise à jour du plan de gestion de l'île de Gorée permettra d'intégrer les réalités nouvelles comme "la pression urbaine, les enjeux climatiques, mais aussi ses besoins de développement économique et social des populations (...) ".

Il a rappelé que Gorée demeure un patrimoine "vivant, porteur de sens, d'identité et d'espérance pour les générations présentes et à venir", d'où son appel à "travailler en synergie pour protéger ce site "exceptionnel".

"Dès 1980, l'île bénéficiait d'une première campagne internationale de sauvegarde, sous l'impulsion de feu Amadou Mahtar Mbow, alors directeur général de l'UNESCO. Aujourd'hui encore, nous poursuivons nos efforts pour répondre aux défis contemporains de préservation de ce patrimoine mondial", a dit, pour sa part, la cheffe du secteur Culture du bureau régional de l'UNESCO, Adèle Nibona.

Dans le cadre de ce projet,148 fiches d'inventaires de bâtiments ont été réalisées. Cinq bâtiments sont en ruine tandis que 5 autres sont dans un état préoccupant.