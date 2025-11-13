Sénégal: Des jeunes veulent qu'un quota leur soit réservé au sein des organes de décision

Dakar — La Convention régionale des jeunes de Dakar milite pour l'institutionnalisation d'un quota pour les jeunes au sein des organes de décision.

Cette rencontre organisée par le consortium jeunesse-Sénégal, après celles de Matam, Kédougou, Tambacounda et Sédhiou, s'est tenue en prélude à la grande Convention nationale de la jeunesse prévue le 11 décembre prochain à Dakar.

La Convention régionale des jeunes de Dakar regroupe 36 organisations de jeunes répartis entre la capitale et sa banlieue.

L'objectif de cette rencontre tenue lundi est de présenter et de valider les recommandations issues d'un cadre de concertation dénommé "Wakhtanou Ndaw Gni" (discussions des jeunes, en wolof), animé par les conventions régionales des jeunes.

Parmi ces recommandations, il y a l'institutionnalisation d'un quota pour les jeunes au sein des organes de décision, a indiqué Guéladio Ba, inspecteur de l'éducation populaire de la jeunesse et des sports.

"La jeunesse de Dakar voudrait aussi que l'on puisse organiser les jeunes entrepreneurs pour créer de véritables entreprises. La jeunesse de Dakar voudrait qu'on puisse organiser davantage le secteur informel par un renforcement objectif, mais également régulier", a-t-il ajouté.

Selon Guéladio Ba, la jeunesse de Dakar voudrait par ailleurs créer un cadre de consultation entre les jeunes et les autorités publiques dans la région de Dakar.

De même préconise-t-elle un renforcement de l'engagement citoyen des jeunes par des programmes de volontariat.

La jeunesse de la capitale "voudrait aussi que l'on puisse adapter le contenu pédagogique aux réalités locales et la mise en place des dispositifs d'accompagnement psychosocial, afin de préserver la santé mentale des jeunes".

Guéladio Ba ajoute que la jeunesse de Dakar voudrait en outre qu'on puisse faciliter l'accès au financement et à l'accompagnement, que l'on puisse promouvoir l'entrepreneuriat agricole en favorisant l'accès au foncier, mais aussi que l'on puisse créer un fonds d'appui aux candidatures des jeunes et des femmes.

D'après M. Ba, la mobilisation des jeunes traduit "la volonté d'une génération de participer pleinement aux décisions qui engagent l'avenir du pays et de bâtir un pacte nouveau entre la nation et sa jeunesse, fondé sur la reconnaissance, la responsabilité et la confiance".