Sénégal: Armor FC et Brest veulent offrir aux jeunes footballeurs une formation sportive et humaine (Dirigeants)

Dakar — L'académie Armor Football club et son partenaire Brest (élite française ) veulent offrir aux jeunes footballeurs sénégalais une formation sportive, éducative et humaine, a assuré son président Harouna Diarra.

"L'académie est le fruit d'une vision partagée, créer un pont solide entre l'Afrique et l'Europe, le Sénégal et la Bretagne. Grace à Brest, nous offrons aux jeunes footballeurs une formation sportive, éducative et humaine, qui leur permettra de devenir non seulement de grands joueurs mais de grands hommes", a-t-il dit.

M. Diarra s'exprimait, mercredi, lors de l'inauguration de l'académie Armor FC au complexe sportif ' 'The Ground" de Diamniadio.

"Nous posons ensemble un acte fort du projet qui dépasse le simple cadre du sport. C'est un projet humain, éducatif et porteur d'avenir pour la jeunesse sénégalaise", a indiqué le président d'Armor FC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il a ajouté qu'en inaugurant l'académie Armor FC, les promoteurs veulent ouvrir "une page de notre histoire", faite de passion, d'engagement et d'ambition, et qui fera rayonner le Sénégal et la Bretagne.

Pour le président du Stade Brestois, Denis Le Saint, il s'est posé une "problématique" concernant la formation au niveau de son club.

"Le Sénégal est sorti comme l'un des fournisseurs de talents dans le football moderne. Les Sénégalais ont beaucoup de qualités. Si on arrivait à créer un pont, on aurait une belle histoire à raconter. Tout doit se baser sur la confiance. Avoir des idées, c'est bien. Mais, il fallait la mettre en oeuvre", a expliqué le président de Brest.

"Le football va vite. Il faut vite apprendre. Il y a aussi du long terme avec de belles choses à accomplir. Le Sénégal a beaucoup à apporter à la France avec une jeunesse dynamique et des valeurs partagées par l'ensemble de la population", a-t-il conclu.