Sénégal: Louga - Le Magal de Thièyenne Djoloff au menu d'un CRD

Louga — La gouverneure de la région de Louga, Ndèye Nguénar Mbodj, a présidé, mercredi, un comité régional de développement (CRD) consacré aux préparatifs du Magal de Thièyenne Djoloff, prévu le 13 décembre, a constaté l'APS.

Cette rencontre a permis au comité d'organisation d'exposer ses besoins devant les chefs de service régionaux pour une bonne tenue de cette manifestation religieuse, qui commémore le séjour en résidence surveillée du fondateur du mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, à Thièyenne entre 1907 et 1912.

Les organisateurs ont sollicité la mise en place d'un dispositif sécuritaire renforcé par la gendarmerie, ainsi que le déploiement des services d'hygiène, de santé, de l'hydraulique, de l'assainissement et de l'électrification.

"Chaque chef de service a pris des engagements pour contribuer au bon déroulement de l'événement", a indiqué Mme Mbodj, invitant le préfet de Linguère et le sous-préfet de Sagatta Djoloff à assurer le suivi des mesures arrêtées.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

"Parmi les autres doléances exprimées figurent le bitumage de la route reliant Boulal à Thièyenne Djoloff sur 18 kilomètres, le raccordement du village au réseau électrique ainsi que l'érection de la case de santé en poste de santé", a-t-elle précisé.

"Ces sollicitations seront examinées en rapport avec les services compétents afin d'apporter les réponses appropriées", a assuré la gouverneure.

Pour sa part, Cheikh Diop, président du comité d'organisation du Magal de Thièyenne Djoloff, a salué l'écoute des autorités administratives et religieuses.

"Nous sommes à la deuxième étape des préparatifs, après le comité départemental de développement tenu le 23 octobre à Linguère. Nous avons présenté ici nos besoins de base, notamment en matière d'électrification, de voirie, d'accès à l'eau et de dispositifs d'hygiène et de santé", a-t-il expliqué.

Le village de Thièyenne Djoloff, situé dans la commune de Boulal, à une trentaine de kilomètres de Dahra, est difficile d'accès. Cependant, les organisateurs assurent que toutes les dispositions nécessaires seront prises pour le bon déroulement du Magal prévu le 13 décembre prochain.