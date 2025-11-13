Sénégal: Richard-Toll - Une officielle préconise une approche participative pour la relance de la pêche continentale

12 Novembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Richard-Toll — La directrice générale de la pêche continentale au ministère des Pêches et de l'Economie maritime, Mbeugué Gaye Fall, a souligné, mercredi, à Richard-Toll (nord), la nécessité de repenser la gestion des ressources halieutiques intérieures notamment celles du lac de Guiers dans un contexte de raréfaction mondiale des ressources.

"La pêche, qu'elle soit maritime ou continentale, traverse aujourd'hui une période de raréfaction importante des ressources. C'est un phénomène mondial", a déclaré Mme Fall.

Elle intervenait lors d'un atelier de restitution du plan de gestion du lac de Guiers, en présence des acteurs locaux, des mareyeurs et du chef du service départemental des Pêches de Dagana, Mamadou Fall.

Mme Fall a rappelé que le ministère a mis en oeuvre un plan de développement de la pêche continentale qui s'étend jusqu'en 2025, en partenariat avec le Centre de recherches océanographiques de Dakar-Thiaroye (CRODT) et la FAO, à travers le projet TCP.

Il vise à établir un état des lieux des plans d'eau intérieurs du pays, afin de disposer de données fiables avant la mise en place des plans locaux de gestion.

Les échanges avec les acteurs ont permis d'identifier plusieurs contraintes, parmi lesquelles l'utilisation d'engins de pêche inappropriés, la pollution des plans d'eau et les faiblesses dans la surveillance communautaire.

La directrice générale de la pêche continentale a insisté sur la nécessité d'une gestion participative, soulignant que les solutions doivent venir de la base pour être réellement appliquées.

Présentant les premiers résultats de l'étude menée sur le lac de Guiers, le chercheur Dr Oumar Sadio, de l'Institut de recherche pour le développement (IRD), a indiqué que plus de 37 espèces de poissons ont été identifiées avec une prédominance des cichlidés.

Il a relevé que le lac joue un rôle important de reproduction et de nurserie pour plusieurs espèces, notamment dans les zones de Guéo et Gric, qui devraient bénéficier d'une protection particulière.

Le chercheur a toutefois signalé des pratiques non conformes, telles que l'usage de filets à mailles inférieures à 50 mm et de filets de grande longueur, parfois de 800 mètres, compromettant la régénération des ressources.

Ces constats seront pris en compte dans l'élaboration du plan local de gestion du lac de Guiers, pour une exploitation durable et une relance maîtrisée de la pêche continentale, a-t-il ajouté.

