Sénégal: 81ème anniversaire de Thiaroye 44 - Les assurances du préfet de Pikine pour une organisation réussie

Thiaroye — Le Préfet de Pikine (banlieue de Dakar), Hamdy Mbengue, a assuré, mercredi, à Thiaroye que l'administration territoriale et les collectivités territoriales sont engagées aux côtés des forces de défense et de sécurité pour une organisation réussie de la commémoration, le 1er décembre, du 81ème anniversaire du massacre des Tirailleurs sénégalais par l'armée coloniale française.

"Nous nous engageons aux côtés des forces de défense et de sécurité, des collectivités territoriales locales et du comité d'organisation pour que cette année aussi soit une grande réussite", a-t-il indiqué lors d'une réunion préparatoire au camp militaire de Thiaroye.

Il était accompagné de membres du comité scientifique préparatoire de la commémoration du 81ème anniversaire du massacre des Tirailleurs de Thiaroye 44, de représentants des mairies de Thiaroye-sur-mer, de Thiaroye Gare, des forces de défense et de sécurité, d'officiels et de représentants de nombreuses structures et parties prenantes à cette activité.

La délégation a visité le cimetière des Tirailleurs, à Thiaroye, le camp militaire de Thiaroye qui accueille la cérémonie officielle de commémoration.

"Cette année aussi, ce sera le même format qu'on va améliorer même si, l'année dernière, c'était une réussite totale. Nous n'occultons aucun aspect dans cette organisation pour arriver à une bonne réussite", a-t-il assuré.

Le préfet de Thiaroye a promis d'accompagner, avec ses services, le comité d'organisation pour la réussite de cette prochaine édition, prévue le 1er décembre 2025.

Rokhaya Fall, membre du comité d'organisation de la commémoration du 81ème anniversaire de Thiaroye 44, a pour sa part assuré que "toutes les dispositions" ont été prises pour la réussite de cette édition.

"Nous avons tenu une très belle réunion. La commémoration s'était très bien passée l'année dernière, mais nous comptons cette année améliorer. Nous avons pris toutes les dispositions pour reproduire ce qui a été une réussite l'année dernière", a-t-elle déclaré.

Mme Fall a en outre annoncé que des invitations ont été envoyées à 17 chefs d'Etat africains à venir assister à la commémoration de ce 81ème anniversaire du massacre des Tirailleurs de Thiaroye.

"La venue de ces chefs d'Etat serait une très bonne chose dans la mesure où Thiaroye 44, ce n'est pas seulement le Sénégal. C'est pratiquement toute l'Afrique de l'Ouest francophone", a-t-elle indiqué

Le Sénégal a commémoré en grande pompe l'année dernière le 80e anniversaire du massacre de Thiaroye par l'armée coloniale française.

Le président Bassirou Diomaye Faye avait à ses côtés ses homologues africains de la Mauritanie, Mohammed Ould Ghazouani ,des Comores, Azali Assoumani, de la Gambie, Adama Barrow, de la Guinée Bissau, Umaru Sissoko Emballo, du Gabon, général Brice Oligui Nguema, et d'autres personnalités étrangères.

Le 1er décembre 1944, plusieurs anciens combattants africains, de retour d'Europe après avoir participé à la deuxième Guerre mondiale, avaient été massacrés par des militaires français au camp de Thiaroye, dans la banlieue dakaroise, pour avoir réclamé leurs arriérés de solde et prime de démobilisation.

Dans une lettre adressée à son homologue sénégalais, le président français Emmanuel Macron, a qualifié de "massacre" l'exécution en 1944 des tirailleurs à Thiaroye par l'armée française.