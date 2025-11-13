Sénégal: Casamance - Le projet 'Résilience' enregistre des résultats 'au-delà des attentes'

Le projet Résilience visant à renforcer l'offre d'assurances agricoles en faveur des femmes en Casamance a officiellement pris fin après cinq années de mise en oeuvre avec des résultats "au-delà des attentes", ont indiqué, mercredi, ses responsables.

"Le projet a permis de former plus de 7 000 femmes sur l'éducation financière, la gestion des revenus, ainsi que sur l'accès au crédit et aux services financiers. Il a également contribué à assurer plus de 100 000 producteurs, dont plus de 30 000 femmes", a déclaré Jonathan Boudreau, directeur adjoint à la gestion de projets et systèmes de la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI), structure porteuse de l'initiative.

Il s'exprimant lors de la cérémonie marquant la clôture du projet.

Misant sur la structuration des groupements féminins à vocation agricole, Résilience a accompagné plus de 150 organisations dans leur formalisation, leur permettant d'accéder plus aisément aux financements et aux ressources productives.

"Ces groupements sont désormais des entités formelles, capables de négocier avec les institutions financières et les assureurs", a souligné M. Boudreau, ajoutant que le projet a également favorisé la concertation entre les acteurs agricoles, la Compagnie nationale d'assurance agricole (CNAS) et les structures d'encadrement technique.

L'évaluation finale a mis en évidence des impacts économiques et sociaux notables, notamment en matière d'autonomisation des femmes rurales.

"Grâce à l'accès au crédit, aux intrants de qualité et aux équipements agricoles, la productivité a augmenté et les conditions de travail se sont améliorées", a-t-il salué.

"Le travail s'est fait dans un esprit de continuité. Nous avons jeté les bases d'un dispositif durable et espérons poursuivre sur cette lancée", a conclu M. Boudreau.

Un fonds levier, mis en place dans le cadre du projet, a permis de financer l'acquisition de matériels agricoles tels que des tricycles et des semoirs, contribuant ainsi à alléger les tâches des productrices.

Khadiatou Ndao, membre d'une coopérative de 400 femmes, a témoigné des bénéfices concrets de l'initiative. "Depuis 2021, nous avons reçu des semences, des engrais et du matériel agricole. Nous souhaitons vivement que le projet soit renouvelé", a-t-elle déclaré.

Financé à hauteur de 10 millions de dollars canadiens par Affaires mondiales Canada, le projet Résilience (2021-2026) a été mis en oeuvre par la Société de coopération pour le développement international (SOCODEVI).

Il visait à renforcer la résilience des femmes agricultrices de la Casamance face aux changements climatiques, à travers la formation, l'accès à l'assurance agricole et le renforcement de leurs capacités économiques.