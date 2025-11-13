Sénégal: Tambacounda - La lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au menu d'un atelier

Tambacounda — Des autorités administratives et judiciaires, des élus locaux et acteurs de la société civile, ont pris part, mercredi, à l'ouverture d'un atelier de sensibilisation sur la lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive , a constaté l'APS.

Cet atelier de sensibilisation a été organisé par le Comité national de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (CNC-LBC/FT) et la prolifération des armes de destruction massive en partenariat avec la Cellule nationale de traitement des informations financières (CENTIF).

"Nous avons tenu à commencer la sensibilisation par Tambacounda à cause de la sensibilité et à la géographie de la région. Cette campagne va se poursuivre dans les 14 régions", a déclaré le lieutenant-colonel des douanes, Babacar Amadou Dieng, chef de la délégation dudit Comité.

Cet atelier de sensibilisation qui a réuni entre autres des autorités administratives et judiciaires, des acteurs territoriaux et la société civile, a été présidé, par l'adjoint au gouverneur de la région de Tambacounda, chargée du développement, Diarryatou Ndiaye.

"Il vise à informer et à sensibiliser à travers la diffusion de manière claire et accessible des règles de fonctionnement, des obligations et des outils du dispositif national de LBC/FT. Le but est de permettre aux citoyens, aux institutions et aux acteurs économiques de mieux comprendre leur rôle et leur responsabilité", a souligné M. Dieng.

Il a indiqué que le Comité mettra également à profit cet atelier pour présenter les résultats de l'Évaluation nationale des risques (ENR).

Il s'agira, a-t-il poursuivi, de partager avec les parties prenantes les principaux enseignements tirés de la mise à jour de l'ENR pour mettre en évidence les menaces et vulnérabilités identifiées, les secteurs les plus exposés aux risques, ainsi que les mesures prioritaires à mettre en oeuvre en réponse à ces risques.

Babacar Amadou Dieng a souligné que cette campagne permettra aussi de renforcer la coopération et la synergie entre acteurs.

Elle va favoriser notamment un dialogue ouvert et constructif entre les institutions publiques, les acteurs privés, la société civile, les forces de défense et de sécurité, ainsi que les médias aux fins de consolider une approche collective, fondée sur la collaboration et la complémentarité, a-t-il ajouté.