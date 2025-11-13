Sénégal: L'UGB va renforcer la recherche-action en santé mentale (Directeur UFR)

Saint-Louis — L'Unité de formation et de recherche des sciences de l'éducation, de la formation et du sport (UFR - SEFS) de de l'université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis compte renforcer la recherche-action en santé mentale, à travers la promotion des études cliniques et communautaires, a annoncé son directeur Assane Diakhaté.

Il s'exprimait, mercredi, au cours d'une cérémonie de réception par son UFR de matériels dédiés à la santé mentale offerts par la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO).

A cette occasion, M. Diakhaté a décliné la feuille de route de l'UFR - SEFS pour l'année 2026, qui a pour ambition de s'attaquer aux aspects cliniques de l'anxiété, de la dépression et des addictions chez les jeunes et les femmes.

L'UFR compte également "développer des compétences locales en consolidant la formation des +Bajenu Gox+ [marraines de quartier], des enseignants et des agents de santé sur la prévention et la médiation psychologique".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La mise en réseau et la digitalisation avec la création d'une base de données communautaire pour le suivi et l'évaluation des interventions psychosociales à Saint-Louis et dans les autres régions figurent aussi dans son agenda pour la prochaine année.

"Ces orientations s'inscrivent dans la vision plus large du Plan stratégique de l'UFR - SEFS et dans les objectifs de la CEDEAO pour une Afrique de l'Ouest inclusive, solidaire et mentalement saine", a souligné M. DIakhaté.

Il a également plaidé pour que l'UGB devienne "un laboratoire de la santé mentale en Afrique de l'Ouest", promettant d'utiliser à bon escient le matériel reçu.

Pour elle, "cet instant solennel, marqué bien plus que cinq remises de matériel, symbolise une étape majeure dans la consolidation de la santé mentale communautaire et universitaire au Sénégal", a déclaré Zelma Yollande Nobre Fassinou, représentante résidente de la CEDEAO, rappelant qu'il s'agissait d'une promesse de l'organisation sous-régionale de doter l'UGB d'un matériel thérapeutique dans le domaine de la santé mentale.

Cet équipement, destiné à améliorer la prise en charge des troubles mentaux et de guide opérationnel sur la prévention et la prise en charge communautaire figurent entre autres dans le lot des matériels offerts.

Selon une note des organisateurs, grâce à la CEDEAO, l'UGB a formé un réseau de "Bajenu Gox", afin qu'elles puissent davantage jouer le rôle de sentinelles communautaires de la santé mentale dans les quartiers et villages.