Sénégal: Ziguinchor - Restitution du bilan diagnostic du schéma directeur du pôle territoire sud

Ziguinchor — Le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine, a présidé, mercredi, un comité régional spécial de développement (CRD) consacré à la restitution du bilan diagnostic du schéma directeur d'aménagement et de développement territorial (SDADT) du pôle territoire sud, a constaté l'APS.

Cette réunion s'est déroulée avec la participation de membres de l'Agence nationale de l'aménagement du territoire (ANAT), une structure rattachée au ministère de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des Territoires (MUCTAT).

Le gouverneur Tine qui a représenté à cette réunion le ministre des Collectivités territoriales, Balla Moussa Fofana, a expliqué que cette rencontre vise à partager les résultats du diagnostic territorial, à actualiser les données grâce aux contributions des acteurs locaux et à valider le rapport final, étape essentielle avant la mise en oeuvre du plan d'aménagement du pôle territoire sud.

"Ce CRD spécial constitue une occasion d'identifier ensemble les contraintes, les enjeux et les défis du pôle sud, afin d'élaborer des stratégies capables de valoriser le potentiel économique du territoire", a ajouté M. Tine.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le gouverneur de Ziguinchor a évoqué, lors de ce CRD spécial, les difficultés liées à l'enclavement de nombreuses localités et au manque d'infrastructures sociales de base, appelant à des investissements ciblés pour désenclaver les zones rurales, renforcer les équipements de proximité et réduire les inégalités territoriales.

Il s'est félicité de la démarche participative adoptée dans l'élaboration du SDADT, marquée, selon lui, par l'implication des collectivités territoriales, des organisations de femmes et de jeunes, ainsi que des acteurs économiques.

"Pour une fois, a-t-il salué, la voix des acteurs territoriaux a été entendue dès le départ, aussi bien sur les contenus à donner aux pôles territoires que sur les organes de gouvernance à mettre en place".

À travers le schéma directeur d'aménagement et de développement territorial du pôle territoire sud, les autorités régionales ambitionnent de poser les bases d'un modèle de gouvernance ancré sur la valorisation du potentiel local.

Pour y parvenir, le gouverneur Mor Talla Tine a prôné "une approche intégrée et participative destinée à réduire les inégalités et à désenclaver les zones rurales".

Relevant les atouts économiques du territoire, a pas déploré le manque d'infrastructures et la faible accessibilité de certaines zones, ce qui représente un frein à l'exploitation des ressources agricoles et naturelles.

"Le SDADT nous permet d'identifier clairement les potentialités, les contraintes et les défis de notre territoire, afin d'orienter efficacement les projets et programmes au service du bien-être des populations", a-t-il dit.

"Il se positionne comme un levier majeur pour une gouvernance territoriale renouvelée, inclusive et porteuse d'avenir pour le développement durable de la Casamance", a ajouté Mor Talla Tine.

Le pôle territoire sud, qui regroupe les régions de Ziguinchor, Kolda et Sédhiou, fait partie des trois pôles retenus pour l'expérimentation du modèle des pôles territoires.

Cette initiative des nouvelles autorités visant à territorialiser les politiques publiques et à promouvoir une gouvernance locale inclusive et durable, au service d'un développement harmonieux de la Casamance.

Le gouverneur de la région de Ziguinchor, Mor Talla Tine.