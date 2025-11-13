Congo-Brazzaville: Université Marien Ngouabi - La Fondation Burotop Iris réhabilite l'amphithéâtre de la faculté des Sciences

L'amphithéâtre de la faculté des Sciences et techniques de l'université Marien Ngouabi a été entièrement réhabilité par la Fondation Burotop Iris. Cette Fondation l'a officiellement remis au professeur Basile Bossoto, un des responsables de cet établissement universitaire.

De la peinture au rétablissement de l'électricité notamment : la climatisation, la sonorisation ainsi que les tableaux, les tables-bancs, les bureaux pour les enseignants, l'amphithéâtre ont été totalement rénovés.

« Au nom de la Fondation Burotop Iris, nous vous remettons officiellement les clés de l'amphi qui a été réhabilité grâce à l'engagement de la Fondation Burotop Iris en ce qui concerne l'éducation. Notre fondation a voulu à travers ce geste améliorer le cadre éducatif car nous sommes conscients qu'investir dans l'éducation est l'un des piliers du développement durable », a indiqué Romaine Ngagoyi, un membre de ladite Fondation.

L'acte posé par la Fondation a soulagé les étudiants qui vont faire cours dans de bonnes conditions. « Le mot que je voudrais adresser à tous les responsables de la Fondation Burotop Iris c'est Merci pour ce don. L'acte posé par la Fondation Burotop Iris s'inscrit dans le cadre de sa contribution au développement éducatif congolais », a déclaré le professeur Basile Bossoto.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Les étudiants pour leur part indiquent que le rétablissement de l'électricité dans ladite structure va faciliter le fonctionnement des unités destinées à la pratique. Ce qui peut garantir de bons résultats.