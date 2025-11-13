Congo-Brazzaville: Coopération sanitaire - Une nouvelle équipe médicale chinoise au pays

L'ambassadrice de Chine au Congo, AN Qing, a organisé le 11 novembre à Brazzaville une cérémonie d'accueil en l'honneur de la 32e mission médicale chinoise, et de départ de l'ancienne équipe.

La cérémonie de réception de la 32e mission médicale chinoise s'est déroulée en présence des représentants des ministères des Affaires étrangères, de la Francophonie et des Congolais de l'étranger, de la Coopération internationale et de la Promotion du Partenariat public-privé, de la Santé et de la Population, ainsi que du représentant de l'OMS.

Après avoir exprimé son « respect » aux membres de l'ancienne équipe pour le service rendu, le chef de la nouvelle équipe s'est engagé à poursuivre le travail de ses prédécesseurs. Il a dit sa gratitude à ses « amis congolais » pour leur soutien, et remercié le ministère de la Santé et de la Population pour son appui « aux activités de l'équipe médicale chinoise ».

« L'équipe médicale chinoise est le témoin de l'amitié sino-congolaise. Nous espèrons renforcer notre collaboration à l'avenir, afin d'apporter davantage de bénéfices au peuple congolais. Aujourd'hui, nous arrivons avec beaucoup d'espoir et de responsabilité, en apportant les nouvelles technologies et idées médicales de Chine, ainsi que l'amitié sincère du peuple chinois envers le peuple congolais », a déclaré le chef de la 32ème équipe médicale.

Au nom de toute l'équipe, il a promis de « continuer à offrir des soins de qualité au peuple congolais et à promouvoir la coopération entre la médecine traditionnelle chinoise et la médecine occidentale ».

De son côté, le chef de l'équipe médicale sortante a exprimé sa reconnaissance à l'ambassade de Chine au Congo, aux ministères de la Santé et de la population, de la Coopération Internationale, des Affaires étrangères, au directeur général de l'hôpital de l'amitié sino-congolaise ainsi qu'à ses compatriotes. Avec le soutien et la coopération de ses collègues congolais, il a rappelé le partage d'expérience en matière de soins administrés pour offrir aux patients le meilleur traitement possible.

Renforcer les échanges sanitaires sur les plans bilatéral et multilatéral

Dans son discours prononcé à cette occasion, l'ambassadrice de Chine au Congo a exprimé ses remerciements « les plus sincères » à la 31e équipe médicale chinoise qui a « honoré les engagements vis-à-vis de notre patrie et assumé toutes les responsabilités qui lui incombent ».

S'adressant à la 32e équipe médicale chinoise, AN Qing a rappelé que leur mission au Congo se déroulera dans un moment particulier marqué par le lancement du 15e Plan quinquennal. « Je suis convaincue que sur le nouveau point de départ plus élevé, vous allez valoriser pleinement vos expertises et éthiques médicales pour apporter des bénéfices au peuple congolais et écrire de nouveaux chapitres dans les annales de l'amitié sino-congolaises », a-t-elle indiqué.

« L'ambassade de Chine sera toujours votre appui indéfectible. Elle continuera de soutenir pleinement le travail de l'équipe médicale chinoise et de créer des conditions favorables pour l'accomplissement de votre mission en toute sécurité », a promis l'ambassadrice de Chine .

Par ailleurs, elle a saisi cette occasion pour rappeler le début de la mise en oeuvre des initiatives sanitaires dans le cadre des « dix actions de partenariat » du FOCAC : « L'ambassade de Chine entend continuer de travailler ensemble avec le gouvernement congolais et le bureau de la représentation de l'OMS au Congo, pour faire pleinement valoir le rôle de l'équipe médicale chinoise, faire rayonner l'esprit de l'équipe médicale chinoise, et renforcer les échanges sanitaires entre nos deux pays sur les plans bilatéral et multilatéral, en vue de répondre aux besoins sanitaires réels sur le terrain et de construire une communauté d'avenir partagé Chine-Congo de haut niveau et une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique de tout temps à l'ère nouvelle."

La cérémonie a été marquée par la projection d'un documentaire rappelant le travail des médecins de la 31e mission médicale qui ont reçu chacun un diplôme honorifique. Comme la précédente, la nouvelle mission médicale chinoise exercera, pendant un an, à l'hôpital de l'Amitié sino-congolaise à Mfilou, à Brazzaville, à l'hôpital de Loandjili, à Pointe-Noire, etc. Son apport dans ces structures sanitaires vise à contribuer à l'amélioration de l'offre de soins de qualité aux malades.