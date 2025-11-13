Maroc: Genre - La journaliste Christine Nathalie Foundou présente au Maroc pour la promotion des droits des femmes

La présidente du Groupe des journalistes pour la paix (GJP-Congo), Christine Nathalie Foundou, a restitué devant la presse, le 12 novembre à Brazzaville, les travaux du forum africain pour l'autonomisation des femmes.

Organisé du 14 au 15 octobre 2025 à Salé au Maroc par l'Union nationale des femmes du Maroc (UNFM), ce réseau à but non lucratif vise, entre autres, à consolider la coopération et la solidarité interafricaine.

Il entend également promouvoir la justice sociale et l'autonomisation des femmes, renforcer leur participation aux processus de paix, de stabilité et de développement durable, développer les programmes dans l'éducation, la formation, la santé, la lutte contre la pauvreté et l'accès aux technologies, renforcer l'entrepreneuriat, l'innovation l'éducation et la formation des femmes.

Dans un contexte social et économique où les compétences des femmes sont encore sous-estimées, ce réseau se présente donc comme un levier pour l'autonomisation de ces dernières a affirmé la ministre marocaine de la Solidarité, Naima Ben Yahya. « Les femmes africaines sont non seulement des acteurs de développement, mais aussi des piliers de la cohésion familiale et de la stabilité des sociétés ».

Sur le thème : « l'autonomisation de la femme africaine : pilier de justice et de transformation durable du continent », les travaux de ce forum ont été présidés par la princesse royale du Maroc, Lalla Meryem. Vingt-quatre pays africains y ont pris part dont la République du Congo, la République du Mali, la République du Bénin, du Gabon, de la Cote d'Ivoire, du Tchad, du Rwanda, du Burkina Faso...

La République du Congo pour sa part était représentée par la présidente de l'association des femmes juristes du Congo (AFJC), Jocelyne Milandou, et par la présidente du groupe des journalistes pour la paix (GJP Congo), Christine Nathalie Foundou.

Cette dernière qui multiplie les initiatives pour avoir sa propre « entreprise de presse », encourage les femmes en général et la femme congolaise en particulier à se démarquer par le travail. « Les femmes doivent se battre, s'imposer et travailler pour que l'on arrive entièrement à cette autonomisation », a-t-elle déclaré.