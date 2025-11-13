Afrique Centrale: 50e anniversaire de l'Angola - Denis Sassou N'Guesso invité d'honneur des festivités

L'Angola a célébré, le 11 novembre, le cinquantième anniversaire de son indépendance par un grand défilé national placé sur le thème de la préservation des acquis nationaux. Parmi les invités d'honneur figurait le président congolais Denis Sassou N'Guesso, décoré dans la Classe d'honneur de l'Angola.

Les célébrations du cinquantenaire de l'indépendance de l'Angola, organisées au Mémorial António Agostinho Neto, ont réuni des milliers de citoyens ainsi que des membres de la diaspora. Les cérémonies se sont succédé, illustrant un récit collectif empreint de mémoire et de fierté nationale.

Le président congolais Denis Sassou N'Guesso a été distingué dans la Classe d'honneur pour son engagement et son soutien aux combattants de la lutte pour la libération de l'Angola. Cette journée commémorative a non seulement rendu hommage au passé, mais a également consolidé les liens d'amitié entre l'Angola et le Congo.

À l'instar des autres invités d'honneur, le chef de l'État congolais a assisté au défilé qui a débuté par des prestations de diverses organisations, notamment les étudiants, les administrations publiques, les ONG et associations. L'un des moments forts de la célébration a été la parade militaire, mettant en avant les troupes des unités de défense et de sécurité. Le passage des véhicules blindés a été particulièrement salué par les chefs d'État présents, dont Denis Sassou N'Guesso, qui a exprimé son soutien à la puissance militaire angolaise.

Le président angolais João Lourenço a appelé à « préserver et valoriser les réalisations accomplies, construire un avenir meilleur », affirmant ainsi la volonté de son pays de poursuivre son développement. De la signature du livre de mémoire à la cérémonie de dépôt de gerbes au sarcophage d'António Agostinho Neto, jusqu'à la remise de la médaille commémorative au fondateur de la nation, chaque geste a été chargé de symbolisme.

Le discours du président Lourenço, précédé de vingt et un coups de canon, a résonné comme un hommage à l'histoire tumultueuse de l'Angola, rappelant son parcours depuis la colonisation jusqu'à l'indépendance proclamée le 11 novembre 1975.